"La Notte dei Ricercatori", l'associazione Philia & Anthropos in prima linea all'Unical

Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la Notte dei Ricercatori, promosso dall'Unical e realizzato il 28 settembre scorso. Tantissime sono state le iniziative avviate dai vari dipartimenti dell'Ateneo di Arcavacata e molto seguite sono risultate anche quest'anno le attività promosse dal dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; in particolare, grande interesse hanno suscitato le iniziative intraprese dalla cattedra di Tecnica di Borsa del professore Fabio Piluso. Più in dettaglio, l'impegno del succitato professore ha riguardato una gara di trading sui mercati finanziari e un convegno sul tema, più che mai attuale, dei bitcoin. La "Gara di trading: come sfidare i mercati", ha permesso ai visitatori di competere in una gara di negoziazione "virtuale" sui mercati finanziari, dando la possibilità di toccare con mano le regole, i rischi, le paure, le ansie di investire in tempo reale in Borsa. Un'esperienza affascinante e a dir poco adrenalinica! Il convegno su "Sistema finanziario, Banche e Bitcoin" - che ha visto la presenza, accanto al professor Piluso, della dottoressa Preite e del dottor Ceraso - ha, invece, permesso di confrontarsi sugli scenari attuali dei mercati finanziari e ragionare sulle criptovalute, intese, da alcuni, quali opportunità di investimento o, da altri, come vera e propria bolla speculativa. Il pubblico presente in aula ha interagito molto con i relatori offrendo un simposio di confronto molto dibattuto e, al tempo stesso, costruttivo. Entrambi gli eventi sono stati patrocinati da una serie di sponsor che hanno preso parte attivamente agli eventi: Banca Mediolanum Spa, Palazzo del Capo Resort, con l'aggiunta di due associazioni culturali molto attive nel sociale: Philia & Anthropos e Idea Mente Lab. Un altro piccolo passo di Philia &Anthropos che dopo il sostegno all'associazione sportiva Saint Michel di Don Gaudioso, a cui è stato conferito il Premio legalità nell'ambito del Mgff, sceglie di essere presente la notte dei ricercatori a fianco del professore Fabio Piluso nel promuovere un occasione di confronto tra giovani talenti Calabresi nel settore della finanza operativa e speculativa.

