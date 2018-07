Viaggio nella cultura a Corigliano Rossano (Cs), il 22 luglio evento su Leopardi

Programmazione socio-culturale estiva di Corigliano Rossano 2018, si parte con il viaggio nella cultura, nell'arte e nella musica.

Sempre Caro Mi Fu Quest'ermo Colle è la proposta culturale che Gli Amici Dell'arte Di Corigliano Rossano E Del Circolo Culturale Rossanese, sodalizio che da 130 anni opera nella prestigiosa sede di Piazza STERI, presenteranno Domenica 22 Luglio, alle ORE 20,30, nel Chiostro di Palazzo SAN BERNARDINO.

Coordinati da Anna Milieni, interverranno Giovanni Pistoia, Umberto ROMANO e Giuseppe DE ROSISche leggerà alcuni dei passi delle opere più note e conosciute di Giacomo LEOPARDI, al quale l'evento è dedicato. Da L'infinito A La Quiete Dopo La Tempesta; Da Il Sabato Del Villaggio A Il Passero Solitario, Dal Canto Notturno Di Un Pastore Errante Dell'asia A A Silvia, per citarne alcune.

Martedì 24 il Castello Ducale, nel centro storico dell'originaria CORIGLIANO, alle ORE 21,30 ospiterà la prima delle due tappe della 17esima edizione della kermesse regionale Peperoncino Jazz Festival con il concerto di Walter Ricci. Il pluripremiato ed apprezzato crooner partenopeo che vanta riconoscimenti e collaborazioni internazionali sarà accompagnato da Stefano SABATINI, Dario ROSCIGLIONE e Pietro IODICE. La serata prevede anche un momento dedicato alla degustazione di vini calabresi a cura della Fondazione Italiana SOMMELIER (FIS) e alla liquirizia Amarelli.

Autori (D')Amare. La rassegna estiva di lettura promossa dalla MONDADORI STORE di Viale Michelangelo, allo scalo del territorio di ROSSANO, patrocinata oltre che dal Comune di CORIGLIANO ROSSANO, dalla Regione Calabria e dal ROTARY CLUB CORIGLIANO Rossano Sybaris, riparte martedì 24 alle ore 21 dall'Anfiteatro intitolato a Rino GAETANO, su Viale Mediterraneo, sul Lungomare dell'area di ROSSANO con Chiara Francini.

L'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice toscana (nel 2016 scelta da Pippo BAUDO alla co-conduzione di Domenica In; protagonista tra gli altri lavori cinematografici di Maschi Contro Femmine nel 2010 e di Femmine Contro Maschi nel 2011, entrambi per la regia di Fausto BRIZZI) presenterà il suo secondo lavoro letterario, il romanzo Mia Madre Non Lo Deve Sapere (Rizzoli Editore). Dialoga con l'autrice Alessia Alboresi. Gli intervalli musicali sono a cura del flautista Fabio Gallo. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).