A Diamante la nona edizione di "Calici sotto le stelle"

L'Associazione Culturale Cerillae e la Società Cooperativa La Casa del Chiarello, dopo otto edizioni di grande successo, costellate di gusto, arte e sano divertimento, per la nona estate consecutiva organizzano e promuovono una manifestazione che è ormai diventata un cult, sia per gli aspetti di valorizzazione del territorio e delle sue specificità, sia per le numerose iniziative che propongono aspetti inediti della nostra cultura e della nostra società. Calici Sotto le Stelle, infatti, offre uno spaccato vero delle nostre caratteristiche più apprezzate e belle: l'ospitalità e la genuinità dei rapporti, i sapori veri del cibo, il gusto forte e temprato dei nostri vini, la cornice stupenda dei nostri centri storici, che vanno sempre più valorizzati e promossi al meglio.

Oltre La Casa del Chiarello - azienda che promuove e distribuisce il Chiarello di Cirella, rinomato moscato passito IGT Calabria - numerose e importanti sono le altre aziende vitivinicole che hanno aderito all'evento:

• Verbicaro Viti e Vini - Verbicaro, Cosenza;

• Ferrocinto e Campoverde - Castrovillari, Cosenza;

• Librandi - Cirò Marina, Crotone;

• Giraldi e Giraldi - Rende, Cosenza;

• Elisium - Borgo Partenope, Cosenza;

• Tenute Paese - Donnici Inferiore, Cosenza;

• Donna Grazia - San Giuseppe Vesuviano, Napoli;

• L'Antico Fienile Belmonte - Altomonte, Cosenza;

• Tenuta Celimarro - Castrovillari, Cosenza;

• Azienda Agricola Cerchiara - Civita, Cosenza;

• Cantina Thomas Schwibinger - Nierstein, Germania;

• Casa Vinicola Gialdino - Morano Calabro, Cosenza.

L'alta valenza tecnica e professionale dell'evento sarà garantita, inoltre, anche quest'anno, dalla presenza logistica e organizzativa dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria, egregiamente rappresentata dalla Presidente Maria Rosaria Romano e da una nutrita équipe di sommelier, che accompagneranno i visitatori nell'articolato percorso di Calici.

Le iniziative della nona edizione saranno molteplici e tutte di sicuro successo:

• PERCORSO DEL VINO, allestito lungo via Diaz, con le migliori cantine cosentine e calabresi e con la presenza, novità assoluta di questa edizione, di una cantina tedesca;

• PERCORSO DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO, allestito lungo via Veneto, quest'anno arricchito di un'area ristoro e di un punto degustazione vini;

• SPETTACOLI DI STRADA, tanti e variegati, dislocati nei punti nevralgici dell'evento;

• STAND INTERAMENTE DEDICATI AL CHIARELLO, antico e nobile vino di Cirella, che nel periodo tardo-medievale, e soprattutto in epoca rinascimentale, era molto conosciuto ed apprezzato nelle corti italiane, soprattutto presso la corte pontificia di papa Paolo III (1534-1549), tanto da essere annoverato tra i 53 vini più buoni d'Italia, secondo quanto raccontato da Sante Lancerio, storico bottigliere del Papa, il quale lo definisce «di colore acceso più che l'oro et odorifero assai»;

• SERATE ED EVENTI CULTURALI;

• CORSI DI AVVICINAMENTO AL VINO, che si terranno in Piazza S. Maria dei Fiori e che saranno gestiti dall'Associazione Italiana Sommelier Calabria, attraverso i quali gli ospiti saranno guidati nella nobile arte della degustazione ed edotti sulle diverse qualità dei vitigni calabresi e dei vini presenti a Calici Sotto le Stelle.

Altissima resta, quindi, la valenza culturale di Calici Sotto le Stelle, capace di associare alla promozione delle specificità enogastronomiche del nostro territorio anche iniziative di alto spessore, come i concerti e gli eventi culturali legati ai sapori, alla tradizione e alla salute. L'Associazione Cerillae e La Casa del Chiarello si rivolgono, quindi, a tutti coloro che amano miscelare sapientemente vino e cultura invitandoli il 19, 20 e 21 luglio, dalle 20:30 a mezzanotte, lungo le strade del centro storico di Cirella, non solo per conoscere le innumerevoli novità dell'evento, ma anche per passare una piacevole serata, vicino al mare, in compagnia di un ottimo calice di vino, ascoltando della buona musica e assaporando i valori veri delle nostre antiche radici culturali.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 luglio 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

Serata inaugurale

Ore 21:00 Taglio del nastro / Saluti del Sindaco / Interviste ai rappresentanti istituzionali di enti patrocinanti e partner dell'evento

Carla Cauteruccio

Concertando: il trasporto della più bella musica dagli anni '50 alla Disco anni '90

Novità : Corso di avvicinamento al vino

A cura dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria

VIA ARMANDO DIAZ

Giovanni e Andrea - Gli amici del liscio

Delegazione Municipale:

• Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

• Fragilità e forza. I due volti delle donne

Mostra della pittrice contemporanea Marcella Senise

PIAZZA FRANTZ ROSSI

Associazione Culturale LiberCanto

Sorsi di musica

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

Vino, Design & Shop Philosophy

A cura del Divino Design Interior Domenico Chiarelli

Con intermezzi musicali gestiti dall'Associazione Italiana Arpe

Musica folkloristica calabrese a cura degli Organettisti Brutium

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 luglio 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

M° Giuseppe Perrone

Popularia minisession in ... viaggio nel cantautorato italiano

Incontro-dibattito su cultura del vino, salute e dieta mediterranea (a cura dell'Assessorato al Turismo del Comune di Diamante)

VIA ARMANDO DIAZ

Elio D'Acunto

I favolosi anni '60-'70 e i classici napoletani

Delegazione Municipale:

• Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

• Fragilità e forza. I due volti delle donne

Mostra della pittrice contemporanea Marcella Senise

PIAZZA FRANTZ ROSSI

L'Associazione Culturale T.u.a. Diamante presenta lo spettacolo di animazione:

Teatrino delle marionette di Pinco e Pallina

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

10 Modi per 10 Mode

Oggetti di design per il vino a cura di Domenico Chiarelli

Con intermezzi musicali gestiti dall'Associazione Italiana Arpe

Gaetano Novellis

Gaetano Band Live

IL PROGRAMMA

Sabato 21 luglio 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

Our Band

Rock di ...vino

Novità : Corso di avvicinamento al vino

A cura dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria

VIA ARMANDO DIAZ

Gaetano Novellis

Gaetano Band Live

Delegazione Municipale:

• Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

• Fragilità e forza. I due volti delle donne

Mostra della pittrice contemporanea Marcella Senise

PIAZZA FRANTZ ROSSI

L'Associazione Culturale T.u.a. Diamante presenta lo spettacolo di animazione:

Il sorriso in una bollicina con Cip e Ciop

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

Vino & Design

A cura del Divino Design Interior Domenico Chiarelli

Con intermezzi musicali gestiti dall'Associazione Italiana Arpe

Musica folkloristica calabrese a cura degli Organettisti Brutium

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 agosto 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

Serata inaugurale

Ore 21:00 Taglio del nastro / Saluti del Sindaco / Interviste ai rappresentanti istituzionali degli enti patrocinanti e dei partner dell'evento

Carla Cauteruccio

Concertando: il trasporto della più bella musica dagli anni '50 alla Disco anni '90

Novità : Corso di avvicinamento al vino

A cura dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria

VIA ARMANDO DIAZ

M° Giuseppe Perrone

Popularia minisession in ... viaggio nel cantautorato italiano

Delegazione Municipale:

Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

PIAZZA FRANTZ ROSSI

L'Associazione Culturale T.u.a. Diamante presenta lo spettacolo di animazione:

Teatrino delle marionette di Pinco e Pallina

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

Mostra di pittura contemporanea

Espone l'architetto Costantino Comella

Elio D'Acunto

I favolosi anni '60-'70 e i classici napoletani

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 agosto 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

Our Band

Rock di ...vino

Nel corso della serata esibizione canora della giovane rivelazione Krezya

VIA ARMANDO DIAZ

Ciro Presta

Ciro Accordeon

Delegazione Municipale:

Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

PIAZZA FRANTZ ROSSI

L'Associazione Culturale T.u.a. Diamante presenta lo spettacolo di animazione:

Il sorriso in una bollicina con Cip e Ciop

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

Mostra di pittura contemporanea

Espone l'architetto Costantino Comella

Gaetano Novellis

Gaetano Band Live

IL PROGRAMMA

Sabato 25 agosto 2018

H. 20:30 - 24:00

STRADA DEL VINO

Stand attrezzati per la degustazione di vini DOP, DOC e IGT / Specialità della gastronomia locale / Spettacoli ed eventi culturali

PIAZZA S. MARIA DEI FIORI

Eleonora Sorrentino

Io stasera canto Napoli ... e non solo

Novità : Corso di avvicinamento al vino

A cura dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria

Ore 24:00 - Estrazione Lotteria Calici Sotto le Stelle 2018

VIA ARMANDO DIAZ

Elio D'Acunto

I favolosi anni '60-'70 e i classici napoletani

Delegazione Municipale:

Mostra archeologica Alla scoperta dell'antica Cirella

PIAZZA FRANTZ ROSSI

Giovanni e Andrea - Gli amici del liscio

STRADA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'ARTIGIANATO

Stand attrezzati per la degustazione e distribuzione di prodotti tipici / Artigianato locale / Spettacoli ed eventi culturali

VIA VITTORIO VENETO

Hotel Ducale

Mostra di pittura contemporanea

Espone l'architetto Costantino Comella

Musica folkloristica calabrese a cura degli Organettisti Brutium