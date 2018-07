Il 13 luglio a Diamante la presentazione del libro "Il sogno di Giuseppe", di Francesco Cirillo

Il sogno di Giuseppe.

Lo "scemo del paese" disabile e rom raccontato in nome realistico e favolistico dallo scrittore e giornalista Francesco Cirillo.

Il libro verrà presentato venerdì 13 luglio alle ore 19

nel Museo Dac-Ponte delle arti e delle culture di Diamante .

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gaetano Sollazzo e degli assessori Maiolino e Urciuolo. Il libro verrà presentato da Fiore Manzo nato in un campo rom e originario di Diamante. Fiore Manzo, che ha curato la prefazione del libro, ha una laurea in scienze dell'educazione ambientale e sta per conseguirne un'altra, mancano solo due esami, in scienze pedagogiche . Entrambe le lauree conseguite all'unical di Cosenza.

Seguirà l'intervento di Delia Mele dell'Associazione "La casa dei colori ".

Il dibattito è curato dal giornalista Giuseppe Gallelli.

La storia nel libro riguarda i rom e il loro arrivo in Calabria in particolare a Diamante agli inizi degli anni 60. Attraverso una ricostruzione avvenuta tramite il racconto di personaggi rom viventi a Diamante nel libro si traccia la loro storia e il loro progressivo inserimento nella società diamantese. Il libro in particolare diviso in 11 capitoli affronta l'iter di due famiglie. Quella dei D'Amato e della loro tragedia alla fine della guerra ricostruita dettagliatamente dopo una ricerca di archivio. E quella della famiglia De Rosa dove è incentrata la figura di Giuseppe " lo scemo del villaggio". Si ricostruisce quindi la storia di questa persona dal ricovero in un manicomio negli anni 70 alla sua vita quotidiana fino alla sua morte.

Un libro ricco di sentimenti che parte dall'occupazione di una Chiesa nel 1997 per dare alloggio alla famiglia Bevilacqua . Il libro poi prosegue con altre storie di famiglie rom e varie interviste a personaggi di Diamante.

Con questo libro Francesco Cirillo aggiunge un altro pezzo di storia , una storia laterale a quella ufficiale, che mancava . Il libro è arricchito da documenti storici sul caso D'Amato e da foto.

Francesco Cirillo è al suo 16°libro, è scrittore e giornalista, direttore del giornale cittadino OLLO da lui stesso fondato e dal mese di giugno collabora con il quotidiano "Il Meridione" con una rubrica, Il dito nell'occhio, rivolta alla conoscenza delle bellezze e delle bruttezze della nostra Regione Calabria

Prima della presentazione a cura del fotografo Antonio Grosso Ciponte dello Studio Click di Diamante , una rassegna di foto e video sulla vita di Giuseppe.

Il libro è stato possibile stamparlo grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale di Diamante. Il costo del libro è di 5 euro che sarà interamente devoluto all'associazione "La casa dei colori" che si occupa di disabilità.

Francesco Cirillo e Fiore Manzo il sabato 14 luglio saranno nella Liberia Ubik di Cosenza alle ore 18 per una nuova presentazione del libro