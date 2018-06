Il Comune di Villapiana, aderendo alla rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ha scelto di aprire le proprie porte all'accoglienza e all'integrazione per coloro che sono alla ricerca di un luogo dove rincominciare a vivere e a nutrire speranza per il domani.

Per testimoniare questa scelta, per vivere questa esperienza in empatia con tutto il territorio, il Comune di Villapiana (ente titolare del progetto SPRAR), e l'Associazione Culturale Multietnica La Kasbah ONLUS (ente gestore del progetto SPRAR), hanno deciso di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato nell'ambito dell'evento Porte Aperte: Villapiana che accoglie, un appuntamento finalizzato ad offrire a tutta la comunità e ai beneficiari del progetto l'occasione di incontrarsi e conoscersi, condividendo un momento culturale e di convivialità, per scoprire insieme come ciò che unisce i popoli sia molto più di ciò che li divide.

Chi è il migrante? Da dove viene? Cosa cerca? Perché fugge dalla propria casa?

Cosa spinge uomini, donne e bambini ad intraprendere viaggi che spesso hanno tragici epiloghi?

Per rispondere alle domande che sempre più incessantemente si diffondono e riverberano nel tessuto sociale del nostro paese, gli organizzatori dell'evento hanno deciso di invertire i ruoli dell'accoglienza: saranno infatti i beneficiari del progetto ad accogliere la cittadinanza e a raccontarsi.

Lo faranno attraverso due mostre, una fotografica e una legata al disegno. Le opere, frutto del lavoro dei beneficiari dei progetti appartenenti al Coordinamento Provinciale SPRAR Cosenza, saranno visitabili presso la sede del progetto SPRAR di Villapiana, sita nello stupendo centro storico del paese, in piazza Rodolfo Ettorre. Sempre all'interno dello storico edificio, sarà possibile assistere alla proiezione del cortometraggio "Non sono razzista ma...", nato dalla collaborazione tra attori, professionisti e amatori, del territorio e alcuni beneficiari del progetto SPRAR, mentre i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo "Costruiamo insieme la nostra fiaba!".

Non mancheranno momenti di comunione culinaria grazie all'esperienza del Fusion Food, che permetterà, a tutti coloro che parteciperanno, sia di scoprire i sapori inediti della cucina etnica, forte di gusti e fragranze esotiche ed evocative, sia di gustare le pietanze mady in Italy frutto della creatività delle associazioni partner dell'evento, in un connubio culinario che propone anche a tavola il valore del meticciato culturale.

Ad allietare ulteriormente quello che sarà un momento di festa, contribuirà, con l'incanto delle proprie note jazz e del DJ-set, Danilo Perticaro, artista capace di creare legami emozionali attraverso la musica.

Il Comune di Villapiana e l'Associazione Culturale Multietnica La Kasbah ONLUS, in collaborazione col Servizio Centrale SPRAR, e in partenariato con il Coordinamento Provinciale SPRAR Cosenza e la Cooperativa Sociale Le Nove Lune ONLUS, danno dunque appuntamento a tutto l'Alto Ionio Cosentino per un evento, la cui valenza si fa forte di un messaggio tanto chiaro, quanto univoco: imparando a conoscerne la realtà, complessa, spesso volutamente mal raccontata, della migrazione le distanze concettuali si annullano.

"#Nonsonorazzistae... lo posso dimostrare in modo tangibile, partecipando ad un evento di accoglienza e integrazione, alla scoperta di una dimensione della migrazione ancora troppo poco conosciuta": sarà questo il liet motiv dell'evento che avrà luogo martedì 26 giugno della ore 18.00, prima presso la sede del Progetto SPRAR Mare Mosso, in Piazza Ettorre e poi in Largo Pizzulli (adiacente alla Chiesa Madre), per l'appuntamento di degustazione Fusion Food e per la cornice musicale.

"Apri le porte della tua vita a chi cerca un futuro" è il messaggio che questa iniziativa vuole lanciare, certa che il territorio saprà dimostrarsi ancora una volta terra d'accoglienza.