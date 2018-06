Domani 6 giugno 2018, a Montalto Uffugo (CS), nella Fattoria Garrafa si terrà la premiazione dei vincitori del concorso "L'Agricoltura è..." al quale hanno partecipato le quinte classi delle scuole primarie della Calabria.

Gli scolari arriveranno in azienda alle ore 10,00 insieme ai docenti e i genitori e si intratterranno, per tutta la giornata, entrando in contatto con tutte le attività di coltivazione, trasformazione e allevamento dell'azienda.

Alle ore 16,00 si svolgerà la cerimonia di premiazione alla quale parteciperanno, oltre a tutti i dirigenti dell'Organizzazione, anche le aziende agricole che hanno partecipato al concorso "Un giorno in Fattoria" che si è concluso nei giorni scorsi e che ha visto vincitrice proprio la fattoria Garrafa.

Entrambi i concorsi rientrano nelle iniziative che ANPA – LiberiAgricoltori Calabria conduce per favorire lo sviluppo di un nuovo e proficuo rapporto tra Agricoltura e Nuove Generazioni.