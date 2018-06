‘Certamen’ Istituto Tieri dedicato al prof. Giovanni Pistoia, il programma dell’iniziativa al Relais Il Mulino

Il prossimo lunedì 4 giugno, alle ore 18.30, nell'elegante cornice del Relais "Il Mulino" di Corigliano, si terrà la cerimonia di premiazione del Certamen letterario "La Calabria nel cuore", pregevole iniziativa culturale giunta alla quarta edizione e indetta dall'Istituto Comprensivo "V. Tieri" dello Scalo cittadino, realtà scolastica tra le più apprezzate del territorio. La dirigente scolastica dell'Istituto, prof.ssa Bombina Carmela Giudice, preziosa e attenta guida di questa consolidata 'famiglia educativa' della città, ha infatti chiamato a raccolta nelle scorse settimane, ai fini della partecipazione al concorso, gli studenti delle classi I, II e III di tutti gli Istituti Secondari di I grado della Calabria.

Il Certamen, per l'anno scolastico che si avvia alla conclusione, è stato dedicato all'opera "Il mare a primavera" – Racconti dal web (seconda edizione), curata dal prof. Giovanni Pistoia, conosciuto e stimato studioso e autore di numerose pubblicazioni in prosa e in poesia che spaziano dalla politica all'attualità, dalla poesia alla letteratura per l'infanzia. All'appello della dirigente della "Tieri" hanno risposto numerosi studenti (oltre 100 i lavori pervenuti), con proprie riflessioni, attinenti al libro in oggetto, in forma scritta e/o grafica, pittorica, plastica, già esposte nei giorni addietro nelle sedi scolastiche di appartenenza.

Il programma dell'iniziativa prevede i saluti di Bombina Carmela Giudice, dirigente scolastica dell'Istituto "Tieri", e gli interventi dei componenti la giuria del Certamen: Giuseppe De Rosis, docente; Franco Cirò, medico chirurgo; Anna Milieni, medico chirurgo; Anna Lasso, docente universitaria; Maria Romeo, artista. Le conclusioni sono affidate allo stesso Giovanni Pistoia, scrittore. I lavori della manifestazione saranno coordinati dai Anna Patrizia Pugliese, docente, mentre gli intermezzi musicali saranno eseguiti dall'Orchestra di trombe "V. Tieri" diretta dal maestro Vincenzo Greco.

"Il Certamen è una iniziativa di alto profilo perché coniuga la valorizzazione e la conoscenza di autori calabresi con l'invito ai ragazzi a leggere. I libri sono finestre sul mondo, muri eretti sul mare del tempo. Sono felicissimo che la scelta sia caduta quest'anno su Giovanni Pistoia, che io stimo profondamente come uomo e come poeta, e al quale mi lega un sentimento di sincero affetto. Come ho dichiarato tempo fa, Giovanni evita i vizi tipici degli intellettuali, ma è soprattutto l'umiltà fatta persona, la rettitudine che cammina. Non è certo un caso che in molti nostri 'viaggi letterari' sia presente una sua poesia, una sua riflessione, un suo dire".

È con queste parole pregne di significato che il prof. Giuseppe De Rosis, instancabile promotore di iniziative culturali in città e nell'intero territorio e uomo dalla spiccata sensibilità, annuncia una manifestazione dal forte valore formativo per le nuove generazioni e aggregativo per quanti condividono l'interesse per le buone letture. Appuntamento dunque a lunedì 4 giugno per la premiazione degli studenti partecipanti al Certamen letterario incentrato sull'opera "Il mare a primavera", raccolta di racconti dalla profonda umanità che inducono all'ascolto e alla riflessione.