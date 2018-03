Giovedì 29 marzo, alle ore 11.00, presso il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza avrà luogo la presentazione dell'intervento "Capovolto" di Giuseppe Negro, nell'ambito del progetto Ceilings, promosso dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e finanziato dalla Regione Calabria.

Si tratta dell'installazione di un'opera permanente negli spazi espositivi del Museo.

Saranno presenti, oltre all'artista Giuseppe Negro, la direttrice del Museo Maria Cerzoso, il Direttore dell'Accademia Vittorio Politano e la curatrice del progetto "Ceilings - Musei in rete" Simona Caramia.

L'iniziativa è, tra gli altri, patrocinata, oltre che dal Comune di Cosenza e dal Museo dei Brettii e degli Enotri, anche dal Polo Museale della Calabria e dalla Provincia di Catanzaro, dal Comune di Catanzaro, dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dal Museo MARCA di Catanzaro, dal Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, dal Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia e dal Museo Archeologico Nazionale di Monasterace.



Alla presentazione dell'installazione si accompagna un workshop riservato agli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e dell'Università della Calabria di Cosenza, che partirà dal presupposto di identificare la decorazione come una metodologia liquida. I partecipanti saranno dunque stimolati, nelle loro capacità critico-percettive e pratico-artistiche, a fare ricerca in modo trasversale. L'attività è in linea con il progetto artistico di Giuseppe Negro: ad ogni partecipante sarà chiesto di realizzare un intervento partendo da una forma geometrica-bidimensionale che evochi "Capovolto", ovvero una struttura composta da un assemblaggio di tessere, dipinte di colori scuri (che richiamano il colore nero del legno bruciato che è solito usare l'artista nei suoi lavori). Nell'opera, le tessere sono metaforicamente unite dallo sviluppo di linee intrecciate, giustapposte ed aggettanti rispetto alla struttura, realizzate in metallo e rivestite in foglia oro. Il richiamo visivo è quello delle fibule serpeggianti in ferro, presenti come reperti nella collezione permanente del Museo.

Durante l'attività laboratoriale, agli allievi sarà, inoltre, richiesto di sviluppare l'andamento probabile delle fibule, partendo da una tessera, per ricomporre successivamente la complessità di Capovolto. Intervento site specific, l'opera è per l'appunto un'architettura capovolta che si intreccia in un dialogo serrato con la collezione permanente del Museo, tracciando l'anima di una nuova struttura ambientale ed atmosferica. L'installazione, di grandi dimensioni, sovrasterà lo spazio, senza invadere, ma adagiandosi ed inglobandolo gradualmente, sino ad abbracciare metaforicamente anche il fruitore. Parte del tutto, il visitatore è incitato a raccogliersi in un momento di riflessione, caratteristica costante nella ricerca di Negro, per cui la meditazione in silenzio è il presupposto di ogni azione: poiché per poter agire è necessaria una sorta di spontaneità che implica una difficile e silenziosa pratica di annullamento, di presa di distanza dalle cose del mondo, fino al punto in cui la mente abbraccia in uno stato di quiete la totalità della propria esistenza.

L'intervento al Museo dei Brettii e degli Enotri è inserito in un più ampio progetto, intitolato "Ceilings", il cui obiettivo è quello di coinvolgere in un'unica rete, progressivamente, i musei della Calabria.

Il potenziamento della rete museale è auspicabile per gestire e rilanciare l'offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali ed internazionali e rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso un piano economico che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda interventi a beneficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. Inoltre, il progetto permette il confronto e lo scambio di esperienze, di coordinare la promozione delle attività comuni, di incentivare e di valutare le possibilità di sviluppo e di collocazione in più ampi circuiti culturali e turistici.