Il Liceo "Telesio" di Cosenza ha anche un inno

Ieri presso l'Auditorium Guarasci di Cosenza gremito, nel corso di un'importante manifestazione di solidarietà organizzata dallo studente del Liceo Classico 'B.Telesio' di Cosenza, Luigi Spadafora, per sostenere i migranti e la Croce Rossa, è stato presentato, in anteprima assoluta, l'Inno del Telesio.Si è trattato di un momento emozionante e commuovente: il coro del Liceo diretto magistralmente dal M° Concita Silvestri, ha eseguito note solenni e coinvolgenti, creando in tutti quel senso di appartenenza che solo un Inno sa fare.

Il Dirigente Scolastico del Liceo, ing. Antonio Iaconianni, visibilmente commosso, al termine dell'esecuzione ha così commentato: «Sono felice per quello che è un altro, l'ennesimo, risultato raggiunto. Una mia idea, un sogno antico, finalmente stasera si è realizzato, grazie al M° Silvestri, che con tanta dedizione collabora con la nostra scuola, ed a tutti gli studenti che hanno dato vita all'iniziativa. Inno - ha continuato il preside - vuol dire creare identità, ancora una volta vuol dire 'fare squadra', sentirsi telesiani, riconoscersi in una istituzione verso la quale la Calabria ha un debito di riconoscenza per i tanti figli illustri che questa scuola ha formato. Un grazie - ha concluso Iaconianni - mi sia concesso, a Luigi Spadafora, il nostro Luigi, che anche quest'anno ha organizzato una bellissima manifestazione che abbiamo patrocinato con senso di profonda gratitudine. La solidarietà, mai come oggi, è un valore al quale la società non può rinunciare, e non possiamo che gioire al pensiero che i nostri studenti abbiano fatto proprio il messaggio che Luigi stasera è riuscito mirabilmente a sintetizzare. Appuntamento, quindi, a tutti ai prossimi traguardi sulle note del nostro Inno!»