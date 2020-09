“Mimosa 2020”: tutti i premiati dall’associazione Anassilaos

Si terrà martedì 8 settembre presso il Circolo del Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria alle ore 20,30 la cerimonia di consegna del 25° Premio Anassilaos Mimosa, già prevista per il 7 marzo u.s. e rinviata per l'insorgere del covid.

La manifestazione si aprirà con la consegna di un riconoscimento a Elena Barreca Candido, consorte di Nino Candido, l'eroico Vigile del Fuoco nostro concittadino caduto nell'adempimento del proprio dovere. Per l'impegno nelle Istituzioni premio al Capitano di Fregata (CP) Perla Imbornone, Capo servizio personale marittimo Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; al Capitano della G.d.F. Flavia Ndriollari, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria; al Commissario Capo della P.S. Dr.ssa Sandra Manfrè, Dirigente "Sezione Reati contro la persona" della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria (il premio sarà ritirato in altra data); al Capitano della G.d.F. Iolanda Ruggieri, Nucleo di Polizia Economica-finanziaria della G.d.F. di Reggio Calabria; al Maresciallo Ordinario dell'Arma dei Carabinieri Francesca Villella, del Comando Prov.le Carabinieri di Reggio Calabria; Una Vita per la Scuola alla Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, Dirigente Scolastico I.I.S. "N.Pizi" Palmi; alla Prof.ssa Teresa Marino, Dirigente scolastico dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Villa San Giovanni; alla Prof.ssa Maria Antonietta Gagliardi, Insegnante di lingua e letteratura inglese impegnata a far conoscere ed apprezzare ai giovani allievi una cultura e una lingua, quella inglese, di particolare rilevanza.

Una Vita per il Canto, il Teatro , la Musica a Marinella Rodà, artista poliedrica, cantante, attrice, musicista, docente di canto; una voce profonda come l'Aspromonte. Impegno sociale e sindacale premio a Dr.ssa Mirella Giuffrè, Presidente di A.GE.D.O. Reggio Calabria (associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+) e Nausica Sbarra, Responsabile Coordinamento femminile CISL di Reggio Calabria e, dal luglio 2016, anche di quello calabrese. Per la Sezione Lavoro Professioni Ricerca riconoscimenti alla Dr.ssa Giuseppina Attanasio, Vice Direttore Generale, Dirigente coordinatore Area 2 Città Metropolitana di Reggio Calabria; Dr.ssa Martina Campolo, Psicologa, responsabile scientifico Camera di Mediazione Nazionale e Presidente Associazione CRIMINET; Prof.ssa Grazia Maria Condello, Docente di Economia Aziendale presso l' Istituto R. Piria, Responsabile Scuole e vice capo delegazione FAI della Provincia di Reggio Calabria; Prof.ssa Raffaella Condello, Insegnante, psicologa. Coordinatrice e Direttore dello studio di Psicologia e Psicologia Applicata "ArcoIris" di Palmi; Dr.ssa Francesca Costantino, Consulente Finanziario San Paolo Invest; Ing. Maria Carmela De Maria, Responsabile dell'Area Tecnica Autorità Portuale di Gioia Tauro; Dr.ssa Maria Teresa De Francia, Dirigente Ragioneria Comune di Palmi; Arch. Flora Fabiano, Membro del Consiglio di Amministrazione della Best Western Italia e della società di servizi Besteam (il premio sarà ritirato in altra data); Dr.ssa Giuseppa Maria Garreffa, Dirigente responsabile Ufficio Servizio Sociale del Dipartimento Giustizia Minorile di Reggio Calabria; Dr.ssa Stefania Isola, Dirigente Medico Unità di Allergologia e Immunologia presso la Clinica A.O.U. " G. Martino" di Messina; Dr.ssa Vincenza Miceli, Ostetrica presso il G. O. M. di Reggio e Presidente Ordine della Professione di Ostetricia della Provincia di Reggio Calabria; Dr.ssa Maria Grazia Bernarda Pensabene, Responsabile UOC MCAE Commissione Interaziendale Appropriatezza Prescrittiva presso il G. O. M. di Reggio; Per la Cultura Prof.ssa Fortunata Bertè (Nanà), Presidente dell'Associazione Phonè; Prof.ssa Caterina Adriana Cordiano, già Presidente della Fondazione "Fortunato Seminara" e scrittrice; Suor Immacolata Tripodi, presenza storica come responsabile della gestione della Libreria Paoline di Reggio Calabria. Una Vita per la Poesia a Maria Frisina, Poetessa, Presidente dell'Associazione Culturale "Geppo Tedeschi" di Oppido Mamertina. Promozione umana e sociale a Maria Antonia Fazzari, Volontaria Associazione AGIDUEMILA. Arte Figurativa a Elisabetta Marcianò, in arte Elmar, Artista, critico d'arte, curatrice di eventi legati alla cultura, responsabile cultura dell'associazione IN.SI.DE. che gestisce e valorizza i siti archeologici cittadini. Premio Speciale al Team di professioniste impegnate, presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, nel progetto "Linee del tempo perduto": Architetti Stefania Altomonte; Francesca Carneri; Concetta Maria Chiriatti; Amanda Diamante Lobriglio; Giovanna Mallamaci; Nicoletta Palladino; Maria Teresa Pascuzzi; Anna Pizzi; Federica Pizzimenti; Concetta Postorino ; Marcella Maria Pia Praticò; Antonia Sartiano e a Maria Marino (Dottoressa in Storia) e Alessia Orio (ingegnere).