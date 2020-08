Il 20 agosto a Caulonia la presentazione della raccolta di poesie "La luna negli occhi"

E' tra le cinque opere finaliste della XXII edizione del prestigioso premio letterario "Camaiore" la raccolta di poesie "La luna negli occhi" (Nino Aragno, 2020) del giornalista, scrittore, regista teatrale e poeta Ottavio Rossani, che verrà presentata giovedì 20 agosto alle 22 in piazza Seggio a Caulonia.



Liriche che emozionano quelle di Rossani, che vanta una quarantennale esperienza professionale al Corriere della Sera, prima da redattore e inviato e, dal 2007, come responsabile del blog POESIA del quotidiano di via Solferino.

"La luna negli occhi" si chiude con una lettera al poeta indirizzata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che mostra grande apprezzamento per il "lirismo mediterraneo" dell'opera di Rossani.

Se ne discuterà nella meravigliosa cornice di piazza Seggio. Dopo i saluti del vicesindaco con delega alla Cultura Domenico Campisi, relazionerà la maestra Maria Celi, da sempre punto di riferimento indispensabile per gli appassionati di cultura di tutto il comprensorio.

Gianluca Albanese dialoga con l'autore.