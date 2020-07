“Il caffè dei poeti”: lunedì appuntamento a Reggio Calabria

Lunedì 27 luglio dalle 18.30 al Malavenda Cafè Demetrio Marra leggerà, dialogando con le musiche di Roberto Modafferi, le poesie di Simone Cattaneo, scrittore nato a Saronno nel 1974 e morto nella stessa città nel 2009. Il legame di Cattaneo con la Calabria è sempre stato forte, e raccontato nei suoi testi:

Mi spiava da dietro gli angoli dei bar

per vedere che fine avessi fatto,

se poi realmente fossi scomparso in Calabria o in America

come avevo promesso, in quelle giornate

in cui la mattina è un mattone rosso incandescente

che ti scalda dai piedi fino in gola

senza chiederti in cambio nemmeno un riflesso

e poi ho capito che funziona sempre così,

ci si insegue come biglie di mercurio

per poi dividersi e sciogliersi nell'acqua

osservando la terra slacciarsi dal cielo

in un colore senza più sorgente né mistero.

Le sue tre raccolte Nome e soprannome (2001), Made in Italy (2008) e Peace & Love sono incluse in Peace & Love, edito da Il Ponte del Sale nel 2012.

Come scrive Flavio Santi:

"Cattaneo fa una poesia al vetriolo, tra il sociale e il vuoto per dirla con i Baustelle."

Una poesia "al vetriolo" violenta e senza giri di parole, che raccoglie i suggerimenti del Rock e della narrativa americani, e della poesia inglese – per esempio di Simon Armitage, al quale è stato più volte accostato – per raccontare una periferia "fantastica", popolata da reietti.

Seguirà uno spazio di free reading e di dibattito, chiunque nel pubblico potrà intervenire leggendo a sua volta qualcosa di edito o inedito, di proprio o di altri scrittori.

Saranno presenti diversi poeti contemporanei.