Condofuri (RC): al via “Racconti in Rete”, storie animate on line per intrattenere i bambini a casa

Prenderà avvio domenica 7 giugno l'iniziativa dal titolo "Racconti in Rete", raccolta di 5 storie animate online per bambini.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione APEI Calabria (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) in collaborazione con l'Assessorato all'Inclusione Sociale del Comune di Condofuri (R.C.), nell'ambito del progetto "Pedagogia dell'Emergenza" -COVID 19, prevede 5 appuntamenti online, ai quali si potrà partecipare accedendo al canale.

Il fine è creare un nuovo modo di stare insieme e intrattenere i cittadini più piccoli regalando loro la magia della narrazione, del racconto, della lettura, attraverso l'uso delle tecnologie.

"Questo "tempo sospeso" pone tutti di fronte la preoccupazione per la quotidianità dei bambini- afferma il dott. Giovanni Gangemi, Referente APEI Calabria- Abbiamo pertanto pensato, grazie alla collaborazione del personale dell'associazione, di realizzare dei brevi video-racconti per bambini, su diverse tematiche, per cercare di coinvolgere comunque i nostri piccoli lettori e lanciare anche un segnale positivo".

"L'atto di leggere una favola, oltre ad essere un momento piacevole e rilassante, aiuta i bambini a crescere, perché imparano ad affrontare i temi negativi e le situazioni spiacevoli, come questa che stiamo vivendo in questo periodo- continua l'assessore Carolina Nucera- e con questa iniziativa ci si pone l'obiettivo di creare connessioni, legami e alleanze educative che potenzino le opportunità, per bambini e genitori, in particolare in questo momento di emergenza, con una modalità che include e valorizza la partecipazione, la creatività e l'inclusione".

L'appuntamento è per ogni domenica alle ore 10:00 sul canale https://clikka.net/snwBH.