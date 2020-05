Reggio: il 2 giugno convegno in videoconferenza “Festa della Repubblica nella Storia d’Italia”

La Sezione provinciale reggina dell' U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, il Coordinamento delle Associazioni Combattentistiche e d' Arma di Reggio Calabria ed il Lions Club Reggio Calabria Host, presieduti da Nicola Pavone, hanno organizzato per il giorno 2 giugno 2020 alle ore 17.00 il convegno in videoconferenza "Festa della Repubblica nella Storia d' Italia". Nella fase iniziale sarà proiettato un breve filmato rievocativo delle cerimonie istituzionali svolte il 2 giugno dell'anno scorso a Reggio Calabria. I lavori saranno introdotti e moderati dal 1° capitano prof. Nicola Pavone. Dopo i saluti delle Autorità lionistiche distrettuali ed associative regionali relazionerà il prof. Francesco Arillotta, storico-deputato di Storia patria della Calabria, sul tema "Italia vuol dire Unità". A seguire altre due relazioni la prima del capitano C.R.I. Marcello Novello, cultore di Storia della Croce Rossa Italiana, "Dalla Monarchia alla Repubblica. Umberto Zanotti-Bianco Presidente Generale della Croce Rossa Italiana"; la seconda del generale Pasquale Martinello, già comandante del Comando Militare Esercito Calabria, "La Festa della Repubblica nelle forze Armate: implicazioni e conseguenze". Infine l' on.le prof. Fortunato Aloi, storico-già sottosegretario alla Pubblica Istruzione, svilupperà la tematica "Dal Risorgimento alla Repubblica".

L' iniziativa si concluderà con brevi interventi dei presidenti delle Associazioni.