Strage di Capaci, l’Anpi di Reggio Calabria intervista il magistrato Ottavio Sferlazza

Il progetto politico, proposto dall'ANPI di Reggio Calabria e condiviso dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana, relativo alla narrazione-ricostruzione-interpretazione delle stragi che hanno segnato, per quasi cinquant'anni, la storia della nostra Repubblica, è stato sospeso, in relazione all'emergenza sanitaria che ha impedito che il ciclo di otto incontri potesse svolgersi attraverso pubblici dibattiti.

L'imminente anniversario del 23 maggio, data di una delle più efferate stragi, quella di Capaci (23 maggio 1992), ha indotto l'ANPI di Reggio Calabria a ricordare-ricostruire quel che avvenne attraverso una video-intervista al Procuratore della Repubblica di Palmi, Ottavio Sferlazza, che aveva già accettato di svolgere la relazione introduttiva nel corso del seminario programmato per il 21 maggio 2020.

L'intervista, curata dal Presidente dell'ANPI, Sandro Vitale, è programmata per le ore 11.15 di sabato 23 maggio 2020.

L'intervista sarà trasmessa sulla pagina facebook del Comitato Provinciale dell'ANPI di Reggio Calabria e successivamente sul canale You Tube dell'ANPI.

L'iniziativa pubblica sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio è stata rinviata a data da decidere, non appena saranno possibili le condizioni di un pubblico incontro-dibattito.