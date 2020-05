Pro Loco Motta San Giovanni: domani diretta social su emergenza Coronavirus e Fase 2

In diretta sulla pagina Facebook della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Giovedì 7 Maggio alle ore 19.00, si parlerà del futuro delle Pro Loco e della ripresa delle loro attività in seguito alla difficile situazione di emergenza Covid-19.

Ospiti saranno Antonino La Spina, Presidente Nazionale UNPLI, e Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria, con i quali ci si confronterà sulla situazione attuale legata all'emergenza sanitaria in corso e sulle prospettive future.

"Noi come Pro Loco – dice Giovanna DI DIA, Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni – non ci siamo mai fermati e mai lo faremo a livello di promozione del territorio. Sicuramente questo virus ha dato una forte battuta di arresto in ambito turistico e culturale. Ma si spera che a livello nazionale, regionale e poi anche a livello locale ci sarà quell'attenzione per i territori dopo questa epidemia tale da riuscire a mostrarne le peculiarità e ad attirare nuove fette di turisti".

"Ovviamente non siamo ad oggi in grado di affermare come potranno essere svolte le nostre attività future. – continua la Presidente – Una cosa è certa, dobbiamo ripartire, far capire che ci siamo, che ci siamo sempre stati. Bisogna proteggere il proprio territorio, l'arte e la cultura. Solo così, sarà possibile mantenere una propria identità e garantire un futuro migliore. A tal proposito, le Pro Loco svolgono un ruolo propositivo e costruttivo, essendo i primi ambasciatori del proprio territorio ed avendo esperienze di contatto diretto sia con i cittadini che con gli ospiti che frequentano i Paesi".