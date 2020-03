Italia - Grecia: il viaggio letterario continua nonostante il Coronavirus

Nonostante il periodo di emergenza che mette tutti a dura prova, la scuola e la cultura non si fermano cercando in simbiosi di smorzare le notizie negative con l'impegno e la serenità che occorre dedicare allo studio. A tal proposito siamo lieti di annunciare il progetto didattico "Più ellinomatheia per la Calabria" promosso dal Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria, in collaborazione con l'lstituto d'Istruzione Superiore "Nostro-Repaci" di Villa San Giovanni.

Lo sponsor ufficiale del progetto è la più grande compagnia di navigazione greca, nell'ambito dell'azione di responsabilità sociale "Italia – Grecia: un viaggio nelle lettere con la SUPERFAST FERRIES". La collaborazione, avviata già a partire da settembre 2018 e confermata per il terzo anno consecutivo, mira a promuovere l'insegnamento della lingua neogreca e la certificazione linguistica, titolo riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano. Nonostante la chiusura delle scuole, a causa delle misure di emergenza adottate per affrontare la pandemia di coronavirus COVID 19, il progetto non è stato mai interrotto, grazie al metodo di didattica a distanza. Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria desidera ringraziare il Dirigente Scolastico del Liceo Istituto d'Istruzione Superiore "Nostro-Repaci" prof.ssa Maristella Spezzano, per la fiducia e la disponibilità che ha sempre dimostrato e la responsabile del programma di sponsorizzazione dott.ssa Mary Kritikou. Infine, un grandissimo GRAZIE al nostro sponsor: con l'azione di responsabilità sociale "Italia – Grecia: un viaggio nelle lettere con la SUPERFAST FERRIES" ha saputo unire i due paesi non solo con i mezzi marittimi ma anche con la cultura.