Reggio, Anpi: “Sospeso il ciclo di incontri-seminari sul tema ‘La lunga notte della Repubblica’”

L'Anpi di Reggio Calabria comunica che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi, il ciclo di incontri pubblici, programmato presso la sala "Gilda Trisolini" di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, è stato temporaneamente sospeso.

L'iniziativa prevista per giovedi 12 marzo 2020, destinata alla ricostruzione storico-politica della "strage di Piazza della Loggia", avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, causata da un attentato di matrice fascista nel corso di un'importante iniziativa sindacale Cgil-Cisl-Uil, è pertanto rinviata al mese di aprile e comunque non appena l'attuale grave situazione sarà, come tutti speriamo, felicemente superata.

La narrazione/ricostruzione della terza strage prevista nel programma dedicato alla storia delle stragi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, sarà affidata alle relazioni di Francesco Palaia, ricercatore presso la "Fondazione Di Vittorio", e del magistrato Vincenzo Macrì.