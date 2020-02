Il 27 febbraio il convegno "Reggio e il commentario di Rashi: una speciale tipografia reggina"

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria invita al convegno inaugurale della mostra "Reggio e il commentario di Rashi: una speciale tipografia reggina", che si terrà il prossimo giovedì 27 febbraio alle ore 16.00 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria – Sala Garcilaso de la Vega.

L'iniziativa è volta a celebrare, a distanza di 545 anni, uno storico evento avvenuto proprio nella città di Reggio Calabria nel febbraio del 1475: la prima stampa con data certa del commentario al Pentateuco del rabbino Solomone Yitzchaki, conosciuto come Rashi, il più grande commentatore della Torah e del Talmud del medioevo ebraico. La prima stampa del prezioso libro è infatti venuta alla luce il 5 febbraio 1475 in una delle prime stamperia della storia con sede proprio nella giudecca di Reggio Calabria.

La stamperia era gestita dallo straordinario stampatore Abraham ben Garton, iniziatore della produzione tipografica ebraica e precursore di una nuova tecnica di stampa, all'avanguardia per i tempi, e di un nuovo stile di carattere tutt'oggi studiato. Del prezioso libro, la città di Reggio Calabria detiene l'unica copia anastatica al mondo, sino ad oggi custodita presso la Biblioteca comunale reggina intitolata a Pietro De Nava.

Il testo verrà esposto al Castello Aragonese per farne una mostra permanente allo scopo di far conoscere, promuovere e valorizzare l'enorme eredità culturale che la presenza ebraica ha lasciato in città.

L'evento, che ha ricevuto il Patrocinio dell'UCEI – Unione delle Comunità ebraiche italiane- e della Comunità ebraica di Napoli, è stato realizzato grazie all'impiego dei fondi regionali FUC di cui alla L. R. 19/2019 – Avviso pubblico "Contributi ad attività culturali Contributi ad attività culturali in attuazione DGR 64/2019 per celebrazioni e anniversari, seminari e pubblicazioni scientifiche" ed al lavoro progettuale del personale del settore Cultura – Turismo dell'Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria.