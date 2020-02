"Integrazione socio-economica e opportunità lavorative sul territorio", questo l'importante e articolato tema del dibattito che avrà luogo venerdì 21 febbraio, alle ore 17.30, nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone, a Sant'Ilario dello Ionio. Il convegno, promosso dall'amministrazione comunale e "Iride – Società cooperativa sociale" in collaborazione con "Eurocoop servizi Jungi Mundu" e GAL Terre Locridee, ha l'obiettivo di far emergere idee progettuali in tema di accoglienza e lavoro, affinché integrazione e condivisione siano propulsori di crescita sociale. Si discuterà di inserimento lavorativo dei migranti e non, di azioni finalizzate all'inclusione nel mondo della produttività, di come agevolare l'integrazione a tutti i livelli.

Dopo i saluti del Sindaco di Sant'Ilario, Giuseppe Monteleone, intervengono: Domenico Pizzi, Sindaco di Ferruzzano, Antonino Crea, Consigliere Metropolitano delegato agricoltura, Stefano Calabrò, Presidente commissione regionale immigrazione ANCI Calabria, Rocco Sciacca, Presidente Società Cooperativa Iride, Rosario Zurzolo, Presidente Eurocoop servizi Jungi Mundu, Francesco Macrì, Presidente Gal Terre Locridee. Coordina gli interventi Maria Teresa D'Agostino, giornalista.