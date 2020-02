Reggio, sabato la conferenza "Corpus Hermeticum: La voce di una natura vivente"

Sabato 22 Febbraio alle ore 18.00, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza "Corpus Hermeticum: La voce di una natura vivente".

Il Corpus Hermeticum è una straordinaria raccolta di testi antichi, risalenti agli albori dell'Era Cristiana, nei quali si evidenzia come il pensiero greco platonico e neo-platonico veicolato dall'Ellenismo si trasmetta nella nuova visione dei Vangeli, saldando la millenaria tradizione delle "religioni della Natura" con quella che sarebbe divenuta la tradizione cristiana dell'Occidente.

Il Corpus Hermeticum ci parla, attraverso un linguaggio al tempo stesso poetico e sapienziale, di una "verità" che affonda nelle radici stesse della cultura umana. La verità di una Natura divina, unica, vivente, senziente e intelligente, che si volge all'anima dell'uomo che intende ascoltarla. Una "divinità" che non ha bisogno di alcuna teologia per essere compresa.

Questa voce, questo logos che le culture antiche hanno denominato di volta in volta in vari modi, come Hermes, Toth, Christos, Dharma, Tao, mostra all'uomo perso e disperato del nostro tempo una via di salvezza da percorrere, un sentiero che affascina e consola. La via del ritorno a casa.

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent'anni attività di ricerca nel settore dell'Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E' autore dei saggi sull'esoterismo "Arcana Memoria" e "Il Labirinto del Cristo" e dei romanzi "Il Sentiero dei Folli", "La Zingara di Metz" e "I Fiori di Tanato", pubblicati da Falzea Editore.