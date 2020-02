Reggio, domani la presentazione del libro di Alfonso dell'Agli, "Tu, io e il freddo brivido dell'incertezza"

Domenica 16 Febbraio, alle ore 16:30, L'Associazione Culturale "Leggendo Tra Le Righe", in collaborazione con la Libreria Laruffa Editore Dimensione Cultura, organizza la presentazione del libro "Tu, io e il freddo brivido dell'incertezza" di Alfonso Dell'Agli. Dialogherà con l'autore Marisa Larosa, Presidente dell'Ass. Culturale "Leggendo Tra Le Righe". L'evento si svolgerà presso la Libreria Laruffa sita in via Aschenez 42.

IL LIBRO: Un giovane e una realtà che non sente sua; 23 anni e il conforto di avere una scelta, che però pesa. La scelta è quella di vivere una vita diversa, fuori dagli schemi, dai luoghi comuni, distante dai come e fieramente vicino ai perché nonostante i giudizi e le pressioni. Mille domande che lo accompagnano nel viaggio che è l'esistenza, mille possibili risposte che allargano gradualmente le distanze tra lui e il mondo fuori, che livellano le asperità per una fuga a piedi scalzi verso la vita, quella lontana dal compromesso. Il racconto è un elogio al viaggio, che però per il protagonista non è mai stato pianificato, ma solamente desiderato, e questo è sufficiente quanto necessario perché di pianificato c'è già tutto: le strade da percorrere, il lavoro, i bisogni; è un cambio di programma, un bivio, un cammino tra i paradossi e le contraddizioni della nostra epoca, tra gli affanni e le incertezze di un'intera generazione, un "brivido" che cerca dentro al cuore perché è desiderio: il suo, vero, sentito e vissuto.