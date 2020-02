Mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 15:30, presso l'Aula Magna della Scuola secondaria di I grado di Catona sita in via Figurella n 27, a Reggio Calabria, si terrà una manifestazione dal titolo "Insieme....per un calcio al bullismo". Organizzato dall'Istituto comprensivo "Radice – Alighieri " di Catona in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, il Leo club "Cenide" e Lions club "Fata Morgana" di Villa San Giovanni, l'importante evento, introdotto e moderato dall'Avv. Simona Sapone, Dirigente scolastico dell'istituto, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Giuseppina Latella , Procuratore del Tribunale per i Minori di RC, Dott.ssa Patrizia Surace, Giudice onorario del Tribunale per i Minori di RC, Dott.ssa Lucia Nucera, Assessore Politiche sociali del Comune di RC, Avv. Antonino Napoli specialista del Lions club sul bullismo, Dott.ssa Francesca Mesiano , psicologa dello Sportello d'ascolto "In difesa" Associazione Biesse, Dott. Franco Vitali, Presidente Lions club Villa San Giovanni, Dott.ssa Chiara Palermo, Leo club Villa San Giovanni.

Dettagli Creato Lunedì, 10 Febbraio 2020 12:18