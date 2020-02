Reggio: il Convitto Nazionale Tommaso Campanella vincitore del primo premio al concorso di Arti Visive “Il mondo di Alice attraverso i tuoi occhi”

In occasione del quinto anno della rassegna "Ragazzi all'Opera, l'Associazione Culturale di Canto e Arti Sceniche " A Regola D'Arte ", ha proposto, in contemporanea alla messa in scena del Musical " IL MAGICO MONDO DI ALICE ", il Concorso di Arti Visive " IL MONDO DI ALICE ATTRAVERSO I TUOI OCCCHI" .

Il concorso è stato indetto per far capire ai giovani spettatori, quanti segnali positivi si celino dietro la famosa favola di Lewis Carroll.

Tanti gli Istituti partecipanti che, attraverso un disegno/dipinto, hanno dovuto mettere in evidenza uno dei dieci messaggi educativi indicati, quali insegnamenti di Alice: 1.Gestisci la tua crescita personale, 2. Conosci ciò che vuoi davvero e punta su quello, 3. Dì ciò che intendi veramente, 4. Sviluppa la tua identità, 5. Siamo tutti matti!, 6. Sogna cose impossibili, 7. Segui sempre il Coniglio Bianco, 8. A volte devi cadere in un buco per risalire su in cima, 9. La vita è una serie fantastica di avventure, 10. Positività qui ed ora.

Il primo premio, una borsa di studio da 500 euro e la possibilità di trascorrere una giornata con i personaggi di Alice assegnato al Convitto Nazionale " Tommaso Campanella" che, con la classe prima A della Scuola Secondaria di primo grado, dichiara la regista dottoressa Tiziana De Matteo , ha colto perfettamente nel segno , incantando con il suo bellissimo disegno, dal titolo " L'amore elargito irradia il mondo, dunque... positività qui ed ora", tutta la giuria presieduta dalla Dottoressa Michela Cimmino .

La grafica del gruppo, Giada Pia Quattrone, ha spiegato alla regista dottoressa Tiziana De Matteo che, su ispirazione del decimo insegnamento, ha voluto evidenziare come l'amore donato si espanda in un arcobaleno in grado di generare pensieri sempre positivi e colorati e valori quali la condivisione, la fratellanza, creino una magia straordinaria che consente di essere felice del posto che si occupa in quel preciso momento.

Orgogliosa del successo riportato , la Professoressa Ielo Caterina Maria, coordinatrice della classe 1^ A, mette in evidenza che il gruppo classe ha ben colto che il Concorso oltre al messaggio didattico , ha voluto trasmettere valori quali la condivisione e la solidarietà.

Una parte del ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficienza per sostenere l' Hospice Via delle Stelle.

Grande successo, dunque, per il Convitto Campanella e tanto entusiasmo da parte degli allievi delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, per il Musical " il Magico Mondo di Alice realizzato dalla compagnia di Teatro Stabile " A regola d'arte" diretta da Tiziana De Matteo che si avvale della collaborazione del regista Giò di Tonno e della coreografa Simona Di Marco Berardino.

Ottima la sintesi tra la fiaba e la realtà, tra il fantastico del racconto e l'attualità del messaggio, resa ancor più coinvolgente dalla scenografia curata da Andrea De Munno.

Questi gli ingredienti di una produzione che, dal cappellaio matto all'accogliente bianconiglio ai soldati-carte fedeli servitori della Regina di cuori, ha visto i giovani attori, condurre gli spettatori insieme alla candida e romantica Alice in quel mondo sotterraneo fatto di paradossi e assurdità, così distante eppure così vicino al mondo quotidiano in cui primo o poi, come per Alice , arriva per tutti il momento di alzare la testa per rendersi conto che il coreografico "potere" del mondo non è altro che " un mazzo di carte" , che la realtà da vivere è un'altra e siamo chiamati a viverla da protagonisti. L'urlo finale di Alice, " Ed ora fiesta!" è la giusta sintesi e somma di uno spettacolo che è una vera e propria festa per il cuore e per la mente.

Il teatro e il canto, dunque, come occasione di crescita umana e come mezzo per educare e rieducare, soprattutto le nuove generazioni, alla bellezza e alla riscoperta di sentimenti e valori senza tempo.