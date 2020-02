“Vocazione sociale, aneliti religiosi e recuperi sentimentali nella poesia di Salvatore Quasimodo”: il 10 febbraio incontro a Reggio Calabria

Nel contesto della "cattedra di poesia, letteratura, scienza e cinema", il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 10 febbraio 2020, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "De Nava" di Reggio Calabria, promuove l'incontro "Vocazione sociale, aneliti religiosi e recuperi sentimentali nella poesia di Salvatore Quasimodo". Relazionerà il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Messina, responsabile di italianistica e componente del Comitato Scientifico del Cis. Introdurrà l'incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Salvatore Quasimodo (1901 – 1968), sin da giovane studente, ebbe modo di conoscere e frequentare nella città di Messina Elio Vittorini, Giorgio La Pira e Salvatore Pugliatti con i quali fondò, a soli sedici anni, la rivista "Nuovo Giornale Letterario". Su invito del cognato Elio Vittorini (marito della sorella Rosa) si trasferì a Firenze, dove conobbe Montale ed entrò in contatto con il gruppo di «Solaria». Proprio nelle edizioni della rivista venne pubblicata, nel 1930, la sua prima raccolta di poesie, Acque e terre. Ma è con Oboe sommerso, del '32, e con Erato e Apollion, del '36, che Quasimodo divenne uno dei rappresentanti di punta dell'ermetismo. Le raccolte: Con il piede straniero sopra il cuore, 1946; Giorno dopo giorno, 1947; La vita non è sogno, 1949; Il falso e vero verde, 1956; La terra impareggiabile, 1958; Dare e avere, 1966 trattano tematiche legate alla guerra o alla questione sociale. Nel 1959 gli venne assegnato il premio Nobel per la letteratura. All'instancabile attività di poeta (l'ultima raccolta di versi, Dare e avere, uscirà nel 1966) Quasimodo alternò quella di saggista traduttore e giornalista.

