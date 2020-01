Domani con la presentazione del libro di Danilo Gatto si chiude la mostra Il Mercante in Fiera Calabrese

Si chiude la mostra Il Mercante in Fiera Calabrese e il ciclo di incontri de Il Simposio del Mercante con la presentazione del libro di Danilo Gatto, edito da Rubbettino, "Una storia di vita. La musica attraverso cinque generazioni", pubblicato nel 2019 e soggetto di un docufilm dallo stesso titolo.

La presentazione si svolgerà domani, 7 gennaio 2020, alle ore 18.00, nella Sala Conferenze del Centro Polivalente per i Giovani di Via Fontana Vecchia, che ha ospitato la mostra, curata da Stefano Morelli, della nuova serie di opere grafiche dell'artista Luca Viapiana.

Danilo Gatto, entomusicologo, esplora l'universo della musica popolare calabrese attraverso la storia di vita di uno dei suoi più grandi interpreti, Giuseppe Ranieri, musicista e maestro di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, che proviene da una famiglia di suonatori e costruttori di zampogna. Una storia che risale alla fine dell'Ottocento e che prosegue ancora oggi, sia pure lontano dalla Calabria, a seguito dell'emigrazione, nella nuova realtà delle Langhe Piemontesi.

Viaggiando tra ricordi, mitologia ed esperienze di vita, viene ricostruito il mondo che ruotava intorno alla zampogna a chiave, centro della cultura musicale della zona che dallo Jonio catanzarese risale verso le Serre, di cui Giuseppe Ranieri, insieme al fratello Saverio, è stato certamente fino ai primi anni 2000 il più grande esponente.

Dopo la presentazione, un brindisi per festeggiare il successo di pubblico che in un mese di esposizione de Il Mercante in Fiera Calabrese ha fatto registrare tante presenze di catanzaresi e non, giovani e meno giovani, famiglie e bambini, che si sono "immersi" nel mondo fatto di simboli, tradizioni e personaggi di Calabria che Luca Viapiana ha raccolto nella nuova serie, che sarà presto pubblicata nel cofanetto Dal Negro, come avvenuto per Il Mercante in Fiera Catanzarese, lanciato nel 2014 da Zatita Production.