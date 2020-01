Reggio: ecco la mostra di quadri di Adele Canale

Sabato 4 Gennaio 2020 ore 17.30, il Circolo Culturale "Guglielmo Calarco", presso la propria sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, ospita la mostra di quadri di Adele Canale, pittrice reggina con la quale converserà Elisabetta Felletti.

Adele Canale, pittrice reggina, ha svolto attività di architetto alle dipendenze del Ministero dei Beni Culturali presso la Soprintendenza Archeologica della Calabria, il segretariato regionale della Calabria, il Museo Nazionale della Calabria. Ha progettato e realizzato musei periferici statali e privati; allestimenti museali e mostre del settore, tra le altre, la mostra rappresentante l Calabria all'Expo di Milano 2015 all'interno del Padiglione Italia. Ha diretto, quale architetto i lavori finalizzati all'apertura del Museo Nazionale di Reggio Calabria nel 2014.

La carriera di pittrice ha inizio nel 1970 con mostre nazionali ed estere tra le quali New York nel 2001, Breil Sur Roya (Francia) 2002. dal 2001 è presente all'Expo d'Arte Nazionale e ha partecipato all'Expo di Bari, Padova, Reggio Emilia. Sue personali sono state presentate a Venezia, Bassano del Grappa, Vicenza e alla Galleria Modigliani di Milano. È stata presente a Roma, nel maggio 2019, con la galleria "Spazi espositivi" in via Margutta e attualmente è presente a Milano all'associazione Gaudium. Artista annoverata dal 2001 dall'annuario d'arte Acca Editore, nominata Maestro d'Arte, Premio Regionale della moda del 2009, insignita di diversi premi e onorificenze.