Siderno (RC), il 4 gennaio la presentazione del romanzo “Le voci dell’eco” di Daniela Rabia ‎

Sabato 4 gennaio alle 18 a Siderno, la scrittrice, poetessa e giornalista Daniela Rabia presenta il romanzo "Le voci dell'eco" (2017, Carratelli). L'iniziativa è organizzata dallo spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Siderno in collaborazione con l'associazione "Viva – Vitalità Italiana Calabria".

Nel romanzo della Rabia si narra la vicenda umana di un diciassettenne che frequenta l'ultimo anno dell'istituto agrario in un piccolo paese della Calabria e ciò che vede attorno a sé è un piccolo mondo chiuso nelle sue ipocrisie, nei pettegolezzi e nelle cattiverie di una comunità di cui non si sente parte.

Maria Antonella Gozzi dialoga con l'autrice. Interviene la docente Simona Masciaga.

Dettagli Creato Giovedì, 02 Gennaio 2020 18:27