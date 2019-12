A Gerace “Il Borgo Incantato - Festival Internazionale di Arte di Strada” - “Winter Edition”

"Il Borgo Incantato - Festival Internazionale di Arte di Strada" - "Winter Edition" organizzato dall'amministrazione comunale di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, con il Patrocinio della Regione Calabria, si conferma un evento turistico-culturale di primo piano. La due giorni dell'edizione invernale ha, anche in questa terza edizione, ottenuto un successo di presenze nonostante l'ondata di freddo.

I numerosi presenti sono stati intrattenuti dal ritmo della musica dei gruppi che si sono esibiti tra la Piazza del Tocco e il Largo Cattedrale e lungo le ciottolose strade della città di Gerace. Una location che è stata vissuta attraverso sorprendenti performance di artisti con le loro originali spettacoli destinati a grandi e piccoli che hanno apprezzato la simpatia della compagnia itinerante dei Takabum, quindi gli Zastava Balkan Orkestar.

L'esibizione degli "Spirit of New Orleans" con il loro spettacolo dal titolo "When the Saints go marching", si è rivelata di elevata intensità musicale e particolarmente coinvolgente con il concerto gospel che ha trasportato il pubblico in un'atmosfera natalizia.

In un susseguirsi di performance si è giunti allo spettacolo finale della Compagnia Corona Events con il "Christmas Show". È stato un momento di intensità artistica che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso nel corso della lucente esibizione degli artisti che hanno danzato sui trampoli.

Grazie all'impegno del Sindaco Giuseppe Pezzimenti, dell'Amministrazione Comunale di Gerace, alla professionalità dimostrata dai dipendenti comunali che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione dell'evento, nel "Monumentale Borgo Storico Nazionale", per terza volta si è assistito alla magia della versione invernale del "Borgo Incantato" arricchito anche dai sapori della enogastronomia tipica locale.