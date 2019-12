"La Natività" a Bagnara Calabra, dal 15 dicembre al 6 gennaio portici palazzo comunale

Un allestimento scenico della stalla dove e nato Gesù con personaggi ad altezza naturale che fa rivivere la magia della nascita di Nostro Signore. Il regista Nino Romeo che ha curato l'allestimento con i suoi collaboratori afferma: "Abbiamo voluto riportare in piazza questo meraviglioso momento che da sempre affascina grandi e piccoli".

Maria, Madre di Gesù, e Giuseppe, suo padre putativo, erano in viaggio da Nazaret a Betlemme, per un censimento, quando Maria fu colta dalle doglie. Poiché erano giunti in città la sera tardi e non erano riusciti a trovare posto in un albergo, i due erano stati costretti a cercare rifugio dal freddo in una stalla. Così viene rappresentata la natività: una stalla con animali, un uomo, una donna, un piccolo bambino deposto in una mangiatoia, con solo un bue e un asino a scaldarlo nella sua prima, gelida notte nel mondo.

L'iniziativa è patrocinata dall'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra – Assessorato al Turismo, Parrocchia Abbaziale di Bagnara Calabra, Procura Bagnara Santuario Madonna della Montagna Polsi, realizzata dall'Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra. La natività potrà essere visitata ogni giorno dalle 9 alle 21 dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, portici palazzo comunale. Non è Natale se non rivivi la magia della nascita di Gesù.