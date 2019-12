Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 11,00 aula M si terrà presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, una giornata studio dal titolo "SOLUZIONI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE ED AMBIENTALI PER L'EDILIZIA RURALE". L'incontro è stato organizzato nell'ambito del Progetto "SUSTANZEB" , che prevede per la prima volta la collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell'Università della Calabria. Il progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso il bando "Proof of Concept" in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale per la Ricerca (PnR) 2015-2020 ha l'obiettivo di sostenere la ricerca in Italia, ed in particolare nel Mezzogiorno, durante le fasi di verifica del potenziale industriale delle innovazioni e delle conoscenze sviluppate in precedenti attività di ricerca fondamentale.

I lavori saranno aperti con i saluti del Prof. Giuseppe Zimbalatti (Direttore del Dipartimento di Agraria – UNIRC) e a seguire saranno illustrati, da alcuni dei ricercatori che parteciperanno al progetto per le due Università, interessanti casi studio di soluzioni innovative nell'ambito dell'edilizia rurale.

Infine il Prof. Natale Arcuri per il DIMEG e i Proff. Salvatore Di Fazio e Francesco Barreca (responsabile scientifico del progetto) per il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria illustreranno il progetto SUSTANZEB.

