Caulonia (RC), domani il convegno “La responsabilità dell’assistente sociale tra etica e deontologia”

Si terrà mercoledì 11 Dicembre dalle ore 8:15 alle ore 13:00 i presso l'Auditorium Casa delle Pace Angelo Frammartino di Caulonia Marina, il convegno dal titolo "La Responsabilità dell'Assistente Sociale tra etica e deontologia – Riflessioni sull'agire professionale, organizzato dal gruppo di lavoro provinciale di RC – ORDAS CALABRIA con la collaborazione delle Assistenti Sociali dell'ambito territoriale sociale di Caulonia.

L'evento - si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune di Caulonia - nasce come risposta alle numerose istanze di approfondimento e confronto sulla responsabilità professionale, i suoi molteplici aspetti e complessità, raccolte dal gruppo provinciale durante gli incontri organizzati con i professionisti operanti nella provincia di Reggio Calabria.

"In seno alla nostra professione,la riflessione sulla deontologiaha portato alla condivisione del significato della responsabilità intesa come:"consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle conseguenze morali e giuridiche, nei confronti di sé stessi e degli altri, derivanti da tali atti e scelte"(Diomede Canevini).Cosi definito il concetto di responsabilità si compone di due aspetti: Il primo aspetto "RENDERSI CONTO" coinvolge il professionista ela sua coscienza personale. Le decisioni che prende oltre che produrre effetti di fatto locoinvolgono e incidono sulla sua identità, sulla sua personalità. Il secondo aspetto "RENDERE CONTO" rivela ancora di piùl'aspetto RELAZIONALE insito in ogni atto dell'agire professionale. L'A.S. rende conto non solo a sé stesso marende conto anche a chiunque sia interessato alle sue decisioni." (Filippini, Bianchi).

Proprio in virtù di questa forte componente relazionale della responsabilità il convegno organizzato offre l'opportunità di confronto e di riflessione per la costruzione di quelle "narrazioni diverse" della e sulla nostra professione, necessarie per far conoscere chi siano, cosa e come lavoriamo.

In questo momento storico, quello che siamo chiamati a riscoprire è soprattutto la nostra Responsabilità Sociale quale aspetto fondante del nostro agire, "porsi al servizio del bene comune, mettendo la persona al centro dell'intervento, dove per Bene Comune si intende, nella definizione offertaci da Diomede Canevini, tutto ciò che è buono, utile ai membri di una comunità, per realizzare la giustizia, la solidarietà, la convivenza rispettosa dei diritti e dei doveri, il rispetto della cosa pubblica".

E cosi forse realizzare pienamente quel lavoro di comunità, come auspicato dal Presidente dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali in questi giorni.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente CROAS Calabria, dott.Danilo Ferrara e del Sindaco Comune capofila ambito Caulonia, Dott.ssaCaterina Belcastro, si darà inizio alla sessione di interventi alle ore 9:00 con l'introduzione al convegno da parte della Assistente sociale dell'ambito territoriale sociale di Caulonia, dott.ssa Giulia Fiorino.

Si occuperà di coordinare i lavori l'assistente sociale dell'ambito territoriale sociale di Caulonia, Dott.ssa Antonella Agostino.

Seguiranno gli interventi di illustri relatori:

Dott. Gianmarco Gazzi Presidente CNOAS - La responsabilità professionale dell'Assistente Sociale.

Prof.ssa Annamaria Campanini, Presidente dell'Associazione Internazionale delle scuole di Servizio Sociale; Docente di metodi e tecniche del Servizio Sociale il Servizio Sociale in Europa presso l'Università degli studi di Milano- Bicocca – La dimensione Etica nel servizio sociale:il contributo delle linee guidainternazionali.

Prof.ssa Rita Cutini–Ricercatrice, docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale presso l'Università Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria e LUMSA di Roma- L'identità professionaletra scientificità dell'agire e il mandato istituzionale.

Dott. Antonio Pataffio – Assistente Sociale staff tecnico Assessore alle politiche sociali e componente P.I.M. del Comune di Bari - L'errore professionale: conflitto, crisi, opportunità.

A seguire, dopo il dibattito,la Dott.ssa Fabiola Ursino, Assistente sociale specialista componente del gruppo provinciale ORDAS Calabria, curerà la chiusura dei lavori.

L'evento è rivolto a: assistenti sociali, educatori, avvocati, psicologi.

Non è necessaria l'iscrizione.

L'evento è accreditato dall'Ordine professionale degli assistenti Sociali della Calabria con n. 4 crediti di deontologia professionale. La registrazione delle presenze sarà effettuata con lettore ottico, ipartecipanti dovranno presentarsi muniti di codice fiscale valido.

Segreteria Organizzativa

Assistenti Sociali ATS Caulonia: Dott.sseMariaCaristo, Alessandra Greco, Giulia Fiorino, Caterina De Luca, Antonella Agostino.

Assistenti Sociali Groppo di lavoro provinciale RC- ORDAS Calabria.

Dott.sseFrancesca Mallamaci, Nadia Laganà, Sonia Bruzzese, Fabiola Ursino, Giovanna Sainato, Francesca Milena Modafferi, Emanuela Vaperaria, Toni Pataffio.