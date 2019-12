Reggio: dal 13 al 29 dicembre “Christmas in the Castle – A Magic Story”

Tutto pronto per l'avvio di "Christmas in the Castle – A Magic Story", l'attesissimo evento interamente dedicato al mondo della Scuola di Magia più famosa di tutte, in cui prenderanno vita magici personaggi e creature fantastiche. Il viaggio inizierà dal Binario Magico dove gli alunni delle quattro casate di magia illustreranno ai visitatori il percorso da seguire; la Preside accoglierà i visitatori all'interno della maestosa Sala dello Smistamento per indossare il Cappello Magico e scoprire la propria Casata di appartenenza: Siete scaltri, furbi e ambiziosi? Siete coraggiosi, leali e amanti delle sfide? O forse siete studiosi, misteriosi e curiosi? Oppure amate il duro lavoro, vi circondate di amici e siete molto pazienti? Venite a scoprire a quale casata appartenete!

Sarà aperta a grandi e piccoli l'Aula delle Pozioni, per scoprire il mondo degli esperimenti magici e di fantastici incantesimi. Tutti i pomeriggi si può partecipare al Duello tra Maghi, al Torneo di Quidd-ball e alla Caccia al Tesoro. Si potranno ammirare, inoltre, le scenografie che riprendono le aree più significative della Scuola di Magia: Binario, Specchio Magico, Sala dello Smistamento, Aula Pozioni e Parete Insanguinata.

Pensate sia finita qui? Ebbene non è tutto perché, all'interno della Torre Sud, gli Elfi attenderanno i piccoli per condurli da Babbo Natale e scrivere con loro la letterina da spedire direttamente al Polo Nord!

Per di più, sarà possibile ammirare la mostra di giovani artisti reggini dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria "L'Arte: Magia e Sensazioni".

Questo e tanto altro all'Evento Christmas in the Castle – A Magic Story presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, dal 13 al 29 Dicembre.