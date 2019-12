Reggio: il 10 dicembre la presentazione del "Progetto Dante" dell'Anassilaos

Nella scorsa primavera il Corriere della Sera si è fatto promotore della proposta di dedicare a Dante Alighieri una giornata nazionale, il cosiddetto "Dantedì". Tale iniziativa, in un breve volger di giorni, ha incontrato il favore, il sostegno e l'adesione di istituzioni culturali ed enti, nonché di studiosi e singole personalità anche in vista del prossimo (2021) VII centenario della morte del poeta. L'Associazione Culturale Anassilaos ha aderito a tale proposta ed ha ritenuto, in vista del 2021, di dedicare, dal prossimo mese di gennaio (2020), un incontro al mese, affidato a studiosi e amanti di Dante, che serva ad approfondire i dati biografici nonché l'opera del Fiorentino – non soltanto la Commedia - , di ricostruire il contesto storico in cui egli visse e operò, la trama sottile, in qualche caso poco conosciuta, delle sue relazioni culturali, dell'influenza che sul suo pensiero, e quindi sull'opera, ebbero autori e testi di quel Medioevo ancora da scoprire. Si tratta del "Progetto Dante", che accompagnerà l'Anassilaos fino al 2021, con incontri, letture, mostre - una delle quali, realizzata dal Circolo Filatelico di Anassilaos, sarà dedicata ai valori bollati che nel mondo intero sono stati dedicati all'Alighieri - che sarà presentato martedì 10 dicembre alle ore 17,30 presso lo Spazio Open e che coinvolgerà, oltre ovviamente alla sezione poesia di cui è responsabile la Prof.ssa Pina De Felice tutte la articolazioni del sodalizio reggino. Incontro propedeutico all' iniziativa sarà la conversazione che in questa circostanza la Prof.ssa Francesca Neri terrà sull' attualità di Dante. Non avrebbe infatti alcun senso dedicare tanto spazio ad un poeta di sette secoli fa se egli non avesse ancora tante cose da dire alla nostra tormentata contemporaneità.

