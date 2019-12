Reggio, al via gli incontri del "Lettino in libreria. Attualità e libere associazioni"

Partecipazione, interesse e lunga interazione all'inaugurazione, ieri 7 dicembre, del "Lettino in libreria. Attualità e libere associazioni" ideata e curata da Maria Laura Falduto Psicologa Specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica in collaborazione con la Libreria Amaddeo di Reggio Calabria. L'iniziativa parte dall' idea di praticare un' inversione di marcia nell'immaginario collettivo, che vede la psicoanalisi come una "china scivolosa", difficilmente praticabile e percorribile, accessibile a pochi e questo, forse oggi più che mai, può esistere nella misura in cui la psicoanalisi "devia" prende la direzione inversa alle categorizzazioni, alle standardizzazioni, alle oggettivazioni che vuole il nostro tempo...la psicoanalisi lavora con la singolarità incontra l'altro nella sua particolare specificità, nella sua verità non riproducibile e replicabile perché parla di un volto, di un nome proprio, di una storia, di interpretazioni e letture squisitamente soggettive.

Ma c'è una malattia imperante nel nostro tempo che ci allontana dalla parola ed è quella dell'Io, un Io forte, autocentrato, autodeterminato, che resiste agli urti della vita, che punta sulla capacità di rialzarsi senza troppe sofferenze... un Io pieno, quantificabile, riducibile a numero, prestazioni, etichette e classificazioni, un Io pieno di se stesso e appesantito allo stesso tempo da tutto questo; l'altra faccia della medaglia è un Io vuoto, "tanto più l'Io si riempie tanto più la parola si svuota", tanto più l'Io è pieno tanto meno spazio e tempo ci sarà per l'altro, esclude l'altro e si autoesclude dalla relazione con l' altro, pensa e crede di poterne fare a meno, di bastare a se stesso; "la parola vuota dell'Io, prescinde dalla risposta dell'altro si compiace di se stessa ed è richiusa su se stessa"; ecco perchè oggi più che mai la parola, strumento principe di ogni analisi, spaventa: la parola svela e rivela, scongela e contatta, ci riporta al fatto che il nutrimento non ha a che fare solo con il latte, cioè con la soddisfazione dei bisogni primari ma è un nutrimento più alto, la parola, il primo segno che umanizza la vita e ci accompagna per tutta la vita. La parola che cura- la cura parlata, la talking cure, come la definì la prima paziente di Freud. Ecco perché abbiamo scelto uno spazio di incontro, di aggregazione e confronto coma la storica Libreria Amaddeo, un luogo che simbolicamente ci rimanda al fatto che il benessere non ha a che fare solo con l'assenza di malattia ma passa anche e soprattutto attraverso la cultura, le relazioni e l'incontro con l'Altro, un luogo in cui con "attenzione fluttuante" e "libere associazioni" la parola può circolare attraverso il con-tatto con i libri e il dialogo, in cui la psicoanalisi può aprirsi a tutti, per dar voce e parola ai temi che ci accomunano da vicino nessuno escluso: identità, differenziazione, individuazione, sogno e desiderio, corpo e sintomo ecc; l'inversione di marcia è questa, non dalla patologia alla cura, ma dalla quotidianità all' attualità della teoria e pratica psicoanalitica. L'intento, il fil rouge pensato per ogni incontro di il lettino in libreria non è quello di fornire risposte alle domande, poiché spesso la risposta chiude, circoscrive, delimita il pensiero, ma quello di muoversi liberamente sulle domande, attorno alle domande schiudendo il pensiero.

E' stata ospite del primo incontro tematico l'esperta Eva Gerace, Psicoanalista. Fondatrice e Presidente del Circolo Psicoanalitico dei Caraibi. Membro della Società di Psicoanalisi Critica di Milano. Fondatrice, vice direttrice e presidente della Fondazione Psychè Cartagena de Indias e dell'Associazione Psychè Italia. Si è parlato di soggettività nel nostro tempo e di Desiderio: Lacan in un celebre passaggio dei Seminari a proposito del desiderio ci invita a riflettere sull'unica domanda cui siamo chiamati a rispondere "Hai tu agito in conformità al desiderio che ti abita?" o hai ceduto il tuo desiderio alle attese, alle le aspettative di un altro? cosa ne hai fatto del tuo desiderio? Spiega Eva Gerace che per la Psicoanalisi il soggetto si "realizza" quando avviene un cambiamento nella sua posizione soggettiva: quando smette di demandare e si costituisce come oggetto desiderante, quando a partire dall' esperienza dalle mancanze può orientare il proprio desiderio. In questo senso il De-siderare rimanda alle stelle. Attraverso le letture sul personaggio di Marlon Brando ci si è soffermati non sui fatti-dell'attore, la stella del cinema che tutti conosciamo, ma sulla storia-dell'uomo costellata di vissuti ambivalenti la vergogna da un lato, il nascondersi, e il desiderio di farsi vedere ed essere visto dall'altro, una riattualizzazione dell'oralità infantile (in riferimento all'alcolismo dei genitori) che caratterizzò il suo movimento pulsionale e fu uno dei motivi che probabilmente lo spinse anche verso il cinema. E ancora l'attaccamento all'oggetto transizionale (il cuscino prima, il cibo dopo) e il tema dell'abbandono. Il cibo come puro mezzo di piacere e di godimento infantile (l'immagine del brando bambino davanti al frigorifero nella cucina della casa svuotata della presenza materna, e riempita ingombrata dalla torta di mele che la stessa aveva lasciato come surrogato della sua presenza) o come veicolo per ricongiungersi alla madre. E ancora il non riconoscimento nelle parole del padre "tu sarai un buono a nulla", la dislessia, la balbuzia, l'ecolalia ... un modo per ripetere e sostenere la parola del padre, ma anche un modo per "parlare" per ordinare il suo disordine simbolico. Fino agli incontri con la "buona parola", Cime tempestose e Shakespeare "il cui meraviglioso uso della lingua mi introdusse in un nuovo universo" orientarono diversamente la sua soddisfazione". E allora l'invito all'ascolto della poesia unica di ogni figlio, che non può prescindere dalla "parola del figlio" : la possibilità di esprimere attraverso la parola, la finzione, la recitazione, il non-detto e il non- tutto, di permettersi di pronunciare l'indicibile, di leggere e leggersi nella profondità del silenzio che abita ciascuno di noi, di rischiarire le ombre dei significati inespressi, di ammutolire quel godimento pulsionale (posizione capitalista che si illude di avere tutto, di essere un tutto) che non permette di differenziarsi l'Uno dall'altro, per dar voce al desiderio che soggettivizza, che richiama il non-tutto-è (posizione desiderante) che guida e orienta sulla strada della libertà.