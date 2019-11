Reggio, domani il reading “Il destino della parola”

Thomas Stearns Eliot, poeta americano naturalizzato britannico, ha scritto opere la cui fama è nota a tutti coloro che amano la poesia. Non è affatto una poesia facile, ma la sua profondità e la sua attualità si rinnovano ogni volta che se ne affronta la lettura. Il "destino della parola" è quello di essere dimenticata, come gli occhi di perla dell'amata, come i pensieri di paglia degli uomini vuoti, ma anche quello di rinascere come nuova scoperta o come profezia. Consapevoli dei tempi lunghi con cui di norma si "metabolizza" il senso della scrittura eliotiana, il reading si propone come tramite per abbreviarli, attraverso un'interpretazione scenica che sia in grado di mettere a nudo in modo più immediato, ma senza stravolgerlo, il nucleo di contenuto poetico e concettuale peculiare della sua produzione. " Il destino della parola" testi selezionati ed elaborati da Carlo Menga; letture a cura di Carlo Menga, Cinzia Messina e Daniela Scuncia; musiche scelte ed eseguite al violoncello da Ludovica Cordov; elementi scenografici e sceneggiatura a cura di Daniela Scuncia, regia di Daniela Scuncia.

