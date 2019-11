“Riace che incontra il mare”: il 19 novembre la presentazione

Inizia martedì 19 novembre alle ore 18 all'hotel Federica di Riace marina il tour di presentazione del primo romanzo di Giuseppe Gervasi intitolato "Riace che incontra il mare" (2019, Radici Future).

Un romanzo a tinte pastello, quello del giovane avvocato, poeta e scrittore con un recente passato da amministratore comunale, scritto con uno stile di scrittura delicato come la personalità del suo autore. Una storia d'amore e d'amicizia, ma anche di partenze e ritorni, di migrazione e immigrazione, che entra dentro i vicoli e le case di un borgo divenuto famoso in tutto il mondo, ma che torna, nel narrato, alla sua essenza più autentica.

Dopo aver pubblicato due raccolte di poesie e un racconto per bambini, Gervasi (che è anche un apprezzato conduttore televisivo) si cimenta con la narrativa in una storia che attraversa la vicenda di una famiglia riacese nell'ultimo mezzo secolo di storia. Tra l'ondata di emigrazione in Argentina degli anni '70 al ritorno in paese negli anni '90, tra "le cose che cambiano sempre e quelle che non cambiano mai" di una Riace che, appunto, incontra il mare, veicolo di velieri ricolmi di donne e uomini non più disperati quando trovano qui una speranza, ma anche custode severo e riservato di segreti inenarrabili.



Tra Riace e il mare, come mostra la copertina disegnata dalla moglie Sabrina Alì, si snoda una storia dolce e avvincente, in cui il paese mostra i suoi mille volti: quello dell'umanità figlia della cultura contadina (che ha insiti i valori della solidarietà) ma anche quella ambigua, ipocrita e sempre pronta a giudicare il prossimo.

Appuntamento, dunque, a martedì 19 all'hotel Federica. Gianluca Albanese dialogherà con l'autore.