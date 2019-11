Al Liceo Artistico "Preti - Frangipane" di Reggio Calabria l’incontro “Prevenzione del Diabete”

Il Liceo Artistico"Preti – Frangipane" di Reggio Calabria, Il Leo Club RC Host "Vittoria G.S. Porcelli", Il Lions Club Reggio Calabria Host in collaborazione con il Lions Club RC "Città del Mediterraneo" hanno organizzato il service "Prevenzione del Diabete" per sabato 16 novembre 2019 alle ore 9.00 presso l'aula magna del Liceo Artistico "Preti-Frangipane" in via Frangipane n. 9 di Reggio Calabria. Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall' International Diabetes Federation (IDV) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per informare i cittadini sulla prevenzione e gestione del diabete. La Giornata 2019 dell' IDV è dedicata al tema "Famiglia e diabete" al fine di sensibilizzare l' opinione pubblica sulla prevenzione, cura e conoscenza della malattia.

I lavori saranno introdotti dalla prof.ssa Catena Giovanna Moschella, dirigente scolastico del Liceo Artistico "Preti Frangipane" e moderati dall' ing. Nicola Pavone, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host.

Interverranno per i saluti delle Autorità lionistiche l' avv. Chiara Manti, presidente del Leo Club RC Host "Vittoria G.S. Porcelli"; il dr. Vincenzo Maria Romeo, presidente Lions Club RC "Città del Mediterraneo"; l' avv. Massimo Serranò, presidente Zona 27 Distretto Lions 108 Ya e l'avv. Ettore Tigani, presidente XI Circoscrizione Distretto Lions 108 Ya. Ralazioneranno Eleonora Romeo, coordinatrice area salute Distretto Leo 108 Ya, sul tema "Eziopatogenesi e classificazione del diabete"; la dott.ssa Daniela Ferrari, referente del service - Lions Club Reggio Calabria Host, su "Le complicanze oculari del diabete"; il dr. Sebastiano Quartuccio del Lions Club RC "Città del Mediterraneo" sul tema "La gestione del paziente diabetico"; l' avv. Raffaella Caminiti, presidente A.G.D. "Prof. Renato Caminiti" su "Il diabete di tipo 3". Infine ci saranno gli interventi degli studenti del Liceo Artistico reggino.

L' iniziativa sarà preceduta alle ore 8.30 dalla visita guidata al neo Museo "Frangipane" annesso allo stesso Liceo.