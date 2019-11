Reggio, mostra filatelica documentale e Convegno "Memorie e Valori della Grande Guerra"

La Sezione provinciale reggina dell' U.N.U.C.I. - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato per giorno 4 novembre 2019 alle ore 12.00 (al termine della cerimonia istituzionale) l' inaugurazione della mostra filatelica - documentale "Memorie della Grande Guerra" con relativo annullo filatelico speciale presso il salone del Palazzo delle Poste Italiane di Via Miraglia 14 a Reggio Calabria che rimarrà aperta al pubblico ed alle scolaresche fino al 14 novembre 2019. I Comandi provinciali della Guardia Costiera/Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Croce Rossa italiana hanno allestito alcuni pannelli con manichini in divisa militare. Le collezioni private esposte sono di Nicola Pavone, Marcello Novello, Pietro Cavò, Giovanni Guerrera, Francesca Parisi ed Antonino Cotrupi. Il giorno successivo 5 novembre 2019 con inizio alle ore 9.00 presso il salone "Perri" a piano terra di Palazzo "Alvaro" Città Metropolitana di Reggio Calabria a piazza Italia si svolgerà il Convegno "Memorie e Valori della Grande Guerra". L' iniziativa ha avuto il patrocinio morale del Consiglio regionale della Calabria, del Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Dopo i saluti delle Autorità ci sarà l' intervento di Demetrio Marino, delegato "....Istruzione, Università e Ricerca..." della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone. Relazioneranno il prof. Francesco Arillotta, storico e deputato di Storia patria per la la Calabria, su "Promesse e delusioni sociali a margine della Prima Guerra Mondiale"; il generale Pasquale Martinello, già comandante del Comando Militare Esercito Calabria, sul tema "Il ruolo dell' Esercito italiano in relazione alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale" e l' on.le prof. Fortunato Aloi, storico - già sottosegretario alla Pubblica Istruzione, su "Attualità storico- risorgimentale dei valori della Grande Guerra". A conclusione della giornata si saranno gli interventi programmati dei Presidenti delle Associazioni Combattentistiche/d' Arma e Similari.

Dettagli Creato Domenica, 03 Novembre 2019 14:58