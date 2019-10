“Libertà di ricerca e comitati etici”: domani incontro a Reggio Calabria

Mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 17:15 nella Sala S. Giorgio al corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza "Libertà di ricerca e comitati etici". Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, introdurrà i lavori Paola Radici Colace, Ordinario di Filologia Classica - Università di Messina - Presidente Onorario, Direttore Scientifico CIS. Relazionerà Giuseppe Gembillo, Ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali (COSPECS) dell'Università di Messina, componente Comitato Scientifico CIS. Lo sviluppo scientifico e la ricerca contribuiscono a creare nuove prospettive di benessere e hanno conseguenze importanti per la società. Tutto ciò che siamo soliti chiamare "progresso" ha posto interrogativi complessi e questioni cruciali, alimentando un ampio dibattito su cui si confrontano opinioni di natura differente. I Comitati etici sono organi di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica e il loro obiettivo è di tutelare i diritti della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche, garantendo pubblicamente questa tutela. La legge stabilisce che un Comitato etico deve essere formato da esperti in materie scientifiche, cliniche, mediche, legislative, etico-morali, provenienti da diversi ambiti.

