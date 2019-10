"Sabato 26 ottobre, alle ore 18,00 presso il salone del Bar Dolce Italia,piazza italia, Sant'Eufemia Lamezia, verrà presentato il volume di Riccardo Viola "Lamezia Terme un fallimento o una opportunità?".

Giovedì 7 novembre, alle ore 18,00 seguirà la presentazione a Sambiase dello stesso volume nei locali di Casa Mastroianni (Cantagalli)

Gli eventi hanno come destinatari i Giovani lametini ai quali il volume è principalmente diretto.

Come evidenziato nella presentazione del mese di settembre dello stesso volume nella sede di Nicastro, ripercorrere attraverso i personali ricordi di un protagonista la politica che sicuramente non ha favorito lo sviluppo della nostra Città,può rivelarsi utile per non ricadere negli stessi errori e per,invece,far crescere nei Giovani una comune volontà di impegni dei Lametini per Lamezia.

Il Comitato Lamezia 4 gennaio,che patrocina le manifestazioni, con la finalità di diffondere soprattutto tra i Giovani vicende storico-politiche che hanno caratterizzato e contraddistinto la nostra Città fin dalla sua istituzione nel 1969,rende disponibili gratuitamente copie del libro, affinché i Giovani, conoscendo meglio il passato, evitino errori e si impegnino partecipando direttamente per lo sviluppo della nostra Città". Lo scrive in una nota il Comitato Lamezia 4 gennaio.