Si intitola "Il coraggio della santità" l'ultimo libro di Paola Bignardi, edito da Queriniana Editrice. La presentazione nazionale si terrà domani, 24 ottobre, a Reggio Calabria, dalle 19 presso la sala Tribunale Interdiocesano. Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 30 ottobre a Brescia, dalle 18.30 alla Libreria Paoline.

Paola Bignardi, già presidente nazionale dell'Azione Cattolica e attualmente impegnata presso l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo sarà ospite dell'arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova presso la Sala del Tribunale interdiocesano (all'ingresso si accede tramite il cortile della Curia arcivescovile). L'opera trae spunto dalla Gaudete et Exsultate di papa Francesco per scoprire la bellezza di una vita «piena e felice».

Da secoli i laici sembravano relegati, nella scala della santità, all'ultimo gradino in basso. Francesco aiuta a cogliere riflessi brillanti di santità, a sorpresa, proprio nella vita quotidiana della gente comune. Francesco ripropone il valore della vita cristiana autentica come percorso di gioia capace di spandere attorno a sé il profumo del vangelo.