Reggio, il 19 ottobre la presentazione del libro “Canoni conciliari nel diritto della legislazione imperiale dal primo Concilio di Nicea al Concilio Calcedonese” di Francesco Biasi

Si terrà il 19 ottobre alle ore 10 e 30 la presentazione del libro "Canoni conciliari nel diritto della Legislazione imperiale dal primo Concilio di Nicea al Concilio Calcedonese" dell'avvocato Francesco Biasi.

L'appuntamento è presso il salone parrocchiale della Chiesa di San Giorgio – Tempio della Vittoria con ingresso in via Giudecca. Dopo i saluti del prof. Giuseppe Caridi (Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria) interverranno mons. Vincenzo Varone (Presidente del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro), don Antonio Concetto Cannizzaro (Parroco della Chiesa di San Giorgio), il dott. Roberto Laruffa (Editore) e l'avvocato Francesco Biasi.