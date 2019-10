Domenico Zappone in “Cinquanta lettere a Mario La Cava”: la solitudine e la malinconia dello scrittore di Palmi

di Mariateresa Ripolo - Due scrittori calabresi di enorme spessore, due giornalisti impegnati a raccontare la Calabria del loro tempo, due personalità differenti che hanno trovato una particolare sintonia in uno scambio epistolare che mette in luce attitudini personali e professionali di due intellettuali che diventeranno amici fraterni intenti a scambiarsi vicendevolmente consigli e confidenze. "Cinquanta lettere a Mario La Cava" è una raccolta a cura di Santino Salerno, edita da Città del Sole Edizioni, che mette insieme le lettere che Domenico Zappone inviava da Palmi a Mario La Cava.

«Uno scambio epistolare che lascia sbalorditi», ha spiegato il curatore dell'opera Santino Salerno durante la presentazione al Caffè Letterario intitolato proprio allo scrittore bovalinese, non solo per l'intensità con cui Zappone scrive a La Cava e per la fiducia che riponeva in quest'ultimo, ma anche e soprattutto per i temi trattati.

Un carteggio recuperato grazie alla collaborazione della famiglia La Cava che va dal 1950 al 1976, attraverso il quale i due intellettuali si raccontano l'uno all'altro: da una parte Mario La Cava, scrittore bovalinese impegnato da sempre a parlare della Calabria e della Locride attraverso racconti e articoli di giornale a tema sociale; dall'altra emerge la figura completamente inedita di un Domenico Zappone che, confidando al proprio interlocutore paure, incertezze e perplessità collegate al lavoro di giornalista e scrittore, restituisce al lettore un'immagine di sé finora sconosciuta.

La vita di Zappone venne senza dubbio segnata da un incidente alla gamba che, nel 1941 durante la seconda guerra mondiale, lo portò a rischiare una setticemia e l'amputazione dell'arto. Soltanto l'intervento tempestivo della moglie, che prontamente raggiunse Napoli per munirsi di cinque fiale contenenti penicillina, lo salvarono da un destino crudele che comunque non lo risparmiò del tutto: le sue capacità motorie non furono più quelle di prima. Un episodio che ha segnato per sempre la vita di un uomo che forse aveva troppe aspettative e poca fiducia nelle proprie capacità, un'insicurezza "patologica" che verrà fuori in quasi tutte le lettere indirizzate a La Cava.

«Zappone esibiva una maschera sociale in mezzo alla gente, ma in realtà soffriva moltissimo di questo gioco tra l'essere e l'apparire ed è stato proprio questo che lo ha portato al suicidio, non ha retto più», ha spiegato Santino Salerno che ha sottolineato come lo scrittore originario di Palmi soffrisse dell'isolamento che gli veniva riservato, «Un isolamento che si trasforma in solitudine» e che spesso, ancora oggi, colpisce gli scrittori calabresi: «Da queste lettere vengono fuori le difficoltà di riuscire a collocarsi nello scenario culturale dell'epoca, la difficoltà da parte degli intellettuali di essere notati e attenzionati, sono pagine di racconti familiari, ma ci restituiscono l'impatto di quell'Italia in cui la spaccatura fra il centro della cultura e le periferie era forte ed evidente», ha affermato Anna Foti, giornalista e moderatrice dell'incontro.

«Penso che Zappone meriti maggiore rilievo in quanto è stato uno scrittore e un giornalista che ha dato un contributo molto importante, è stato sempre giudicato in modo superficiale. Purtroppo i calabresi non sono riusciti ancora ad uscire da certi schemi, bisognerebbe in qualche modo cambiare registro, penso ad esempio a Domenico Dara, lui è un esempio di come ciò sia possibile», ha concluso Santino Salerno.