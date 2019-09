Reggio: a Palazzo Alvaro convegno su Francesco Durante

Al compositore napoletano del '700 Francesco Durante il Conservatorio "F. Cilea" dedica un Convegno internazionale di studi che si terrà nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2019 con inizio alle ore 9.30 presso la Sala Perri di Palazzo C. Alvaro a Reggio Calabria. Rousseau lo definì «il più grande armonista d'Italia, cioè del mondo» e Momigny dichiarò che gli italiani possono essere fieri di lui esattamente come i tedeschi lo sono di J.S. Bach.

Parteciperanno studiosi di altri conservatori e università, in ordine di intervento, Nicoletta Paraschivescu, Alberto Mammarella, Peter Van Tour, Jean Duron, Biancamaria Brumana, Giovanni Polin, Paola De Simone, Galliano Ciliberti, Angela Fiore, Teresa M. Gialdroni, Giorgio Sanguinetti, Simone Ciolfi e Ottaviano Tenerani, oltre ai docenti interni Nicolò Maccavino, Gaetano Pitarresi e Antonio Dell'Olio.

Nell'ambito del Convegno si terrà il 30 settembre, sempre a Palazzo C. Alvaro con inizio alle ore 17.30, un concerto vocale-strumentale con musiche di A. Scarlatti e L. Vinci per la regia di Piera Puglisi. Del primo verrà eseguito "Delbo e Lucilla", scene buffe da "Il prigioniero fortunato" interpretato dai cantanti Yan Li e Alex Franzò, del secondo "L'ammalato immaginario" (intermezzi per "L'Ernelinda"), eseguiti da Raffaela Marrazzo, Renato Nicolò e dal mimo Alex Franzò, tutti allievi del conservatorio reggino. Al clavicembalo e alla direzione dell'Orchestra d'archi dell'Istituto sarà il prof. Milo Longo.

Ingresso libero.