Reggio: l'1 ottobre la presentazione del libro “Quell’ineludibile respiro dell’anima”

Promosso dall'Associazione Culturale Anassilaos, nell'ambito degli Incontri con l'Autore, sarà presentato martedì 1° ottobre alle ore 17,30 presso lo Spazio Open di Reggio Calabria il volume di Mimma Iannò e Nanà Bertè "Quell'ineludibile respiro dell'anima", edito da Leonida Edizioni. Il libro si divide in due parti, la prima, "Storie e riflessioni", si compone di dodici storie di donne, che hanno vissuto o vivono una realtà esistenziale difficile poiché il dolore le pone difronte a un bivio dove scegliere quale strada intraprendere. La seconda parte, "Quando il dolore diventa poesia" nasce invece dalla convinzione che solo la poesia riesce a trasmettere il mistero del dolore, poesia che scaturisce dalla sorgente misteriosa dell'essere, da quell'energia che rende più dolce e accettabile la vita. Le due autrici sono convinte che il dolore non si vince da soli, si vive e si condivide con chi ci sta accanto. Scopo dell' opera, a parere delle scrittrici, è "Ascoltare il respiro dell'anima e unirlo all'anima universale per sentirci uniti tutte e tutti a quell'umanità alla quale apparteniamo, donne e uomini insieme, volti di luce che si abbracciano e sperano in un Amore che tutto comprende. Mimma Iannò è nata a Gallico dove tutt'ora vive. In pensione, dopo aver insegnato per circa trentacinque anni nella scuola primaria, continua a coltivare i suoi interessi culturali in particolare la letteratura e la poesia pubblicando testi poetici e in prosa. Nanà Bertè, presidente dell'Associazione "Phonè" ha insegnato nelle scuole superiori di I e II grado. Ha all'attivo testi di narrativa e un saggio dedicato alle chiese di Gallico. A parlare del testo sarà la Prof.ssa Pina De Felice, responsabile anassilaos.

Dettagli Creato Domenica, 29 Settembre 2019 14:36