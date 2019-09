Reggio, alla Camera di Commercio il seminario "Cybersecurity e Privacy, opportunità e rischi per le imprese"

Mercoledì 25 settembre alle ore 14.30, presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, si svolgerà il seminario dal titolo "Cybersecurity e Privacy, opportunità e rischi per le imprese" - quarto degli 8 incontri del corso "Innovazione 4.0: le nuove tecnologie per le imprese".

La sicurezza informatica - si legge in un comunicato stampa dell'ente camerale reggino - ha un punto debole su cui le tecnologie possono fare ben poco: l'uomo!

Si stima che gli attacchi informatici costino milioni di euro alle aziende italiane ogni anno. Il punto di accesso principale è l'errore umano, la disattenzione o la non consapevolezza dei pericoli nascosti dietro ad un link.

Pierluigi Sartori - Chief Information Security Officer con esperienze internazionali e numerose certificazioni professionali in ambito di sicurezza informatica, fondatore e presidente di ISACA Venice (una delle tre rappresentanze italiane di ISACA, associazione internazionale in ambito di Sistemi Informativi nata nel 1969 in USA) - ci illustrerà i comportamenti che possono aprire la porta agli attacchi e quali invece siano i comportamenti che salvaguardano i dati e la privacy dell'azienda e delle persone.

PROGRAMMA

ore 14:30

Registrazione dei partecipanti

ore 14:45

Apertura dei lavori

Natina Crea, Direttore dell'Azienda Speciale IN.FORM.A.

ore 15:00

• Cybersecurity e sicurezza delle informazioni, una definizione chiara

• La componente uomo negli attacchi informatici: errori e comportamenti corretti

Pierluigi Sartori, esperto di Cybersecurity

ore 17:00

Dibattito e chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita

È possibile seguire l'evento anche in diretta streaming.