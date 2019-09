Rizziconi (RC), domani il convegno "Movimento e Nutrizione, dal Sapere prende corpo il Benessere"

Si svolgerà domani a Rizziconi il convegno organizzato dal Direttivo Regionale del C.I.S.M. e patrocinato dal Comune. Il Comitato Italiano Scienze Motorie, attraverso questo momento di condivisione e di confronto, mira a promuovere il corretto stile di vita mediante l'esercizio fisico e la buona alimentazione che sono un binomio inscindibile per raggiungere il benessere psicofisico della persona.

A prendere parte al Convegno il Primo Cittadino della cittadina pianigiana, Alessandro Giovinazzo, il Consigliere Delegata allo Sport, Turismo e Spettacolo, Teresa Greco, e il Dr.Francesco Misiti (CISM) che faranno i saluti istituzionali.

A intervenire alla Prima Sessione saranno diversi professionisti come il Dott. Giovanni Calogero (Medico - Chirurgo), il Dott. Lorenzo Dascola (Chinesiologo) e la Dott.ssa Francesca Micale (Biologo - Nutrizionista) che avranno il compito di illustrare e di sensibilizzare i partecipanti come stare in salute oltre a spiegare come prevenire i fattori di rischio che possono determinare l'insorgere di alcune malattie.

Nella Seconda Sessione si darà spazio ad un argomento davvero ambizioso, sostenuto dal Direttivo Regionale del C.I.S.M. ormai da diversi anni che è quello delle 'Palestre della Salute' presenti in diverse regioni d'Italia e purtroppo in Calabria ancora non esiste una Legge Regionale in grado di istituirle.

Pertanto sarà compito del Dott. Lorenzo D'Amico (Referente C.I.S.M. Calabria) e del Dott. Rosario Catananti parlarne e far conoscere i vantaggi in termini sociali, economici e soprattutto di salute all'utenza.

Il prof. Frank Nania andrà invece a discutere del "Progetto Salute", un progetto molto importante di cui lui stesso è ideatore.

Inoltre a dare supporto ai contenuti di tale argomento,sarà presente anche l'On. Francesco D'Agostino, Presidente delle Commissione Riforme della Regione Calabria.

Appuntamento sabato 14 settembre alle 19:00 in Piazza Municipio a Rizziconi.