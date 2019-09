Reggio, l’8 settembre l’evento “Lacrime come perle”

Continuano inarrestabili,a RC, gli appuntamenti Estate 2019, con l'Associazione Culturale Scientifica IN.SI.DE., momenti culturali e di promozione del benessere psico-fisico, di vario genere, organizzati presso i siti archeologici della città metropolitana, che da poco più di un anno l'associazione stessa sta gestendo. Tra gli ultimi appuntamenti estivi in programma quello di giorno 8 settembre presso le "Mura Greche" di RC (in caso di pioggia l'evento si terrà lo stesso, unica variazione sarà il luogo: presso l'Odeion via XXIV maggio).

L'evento dal titolo "Lacrime come perle", dal libro scritto da Aurora D'Ermenelgildo sarà condotto da Vincenzo Maria Romeo, Psichiatra, e Carmela Toscano, Psicologa i quali dialogheranno con la scrittrice. L'incontro vuole promuovere la possibilità di un pensiero sociale ed individuale che consideri l'elaborazione del dolore e del lutto in quanto opportunità e risorsa.Argomenti su cui tendenzialmente si tace togliendo così l'opportunità di potersi prendere "cura" delle proprie ferite e di poterRi-Significare.

Interverranno all'evento anche alcuni membri del gruppo "Figli della Luce" di RC. Un gruppo, quello appena menzionato, compostoda madri che si definiscono, per usare le paroledi Aurora D'Ermenelgildo"[...] a metà tra cielo e terra [...]", unitesi perché accomunate da un dolore devastante: la perdita di un figlio, ma che "[...] scelgono di vivere [...]". Un gruppo che con il proprio vissuto renderà testimonianza di come seppur devastati da un colore "contro natura" si possa trovare la forza per continuare a nutrire il proprio desiderio di vita. Presente sarà anche Elisabetta Felletti, Psichiatra che si prende cura ormai da tempo di questo gruppo e che condividerà questa sua esperienza professionale ed umana.

I Saluti ai presenti saranno resi da Irene Calabrò, Assessore al patrimonio storico artistico di RC e da Gabriele Romeo, Direttore Didattico della Scuola SPPG di RC.