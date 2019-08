E' stato pubblicato il bando di concorso della sedicesima edizione del premio letterario "Città di Siderno", riservato alle opere pubblicate dopo il I gennaio 2016 e relativo alle sezioni "narrativa" (premio di mille euro al primo classificato e di 500 a testa per il secondo e terzo) e "Saggistica" – sezione speciale intitolata al fondatore Aldo De Leo che prevede una targa e un premio di 500 euro al vincitore.

Per partecipare, ogni autore o editore deve inviare cinque copie per ogni opera, entro la data del 30 settembre 2019, al seguente indirizzo_ "Premio letterario Città di Siderno" c/o Aldo De Leo, via Cesare Battisti, 75 89048 Siderno. Ulteriori contatti sono il numero 338/7569942 e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .



Le opere saranno esaminate da una giuria tecnica così composta:

Per la sezione NARRATIVA

Emmida Multari

Pina Cappelleri

Maria Rosaria Pini

Maria Antonella Gozzi

Rita Canale Ruffo

Pino Autelitano.

Per la sezione speciale "ALDO DE LEO"

Gianluca Albanese

Domenico Romeo

Vincenzo Tavernese

Marilisa Morrone

Vincenzo Naymo

Marilena Romeo Tortora.

La premiazione avverrà durante una cerimonia pubblica alla quale i finalisti sono tenuti a essere presenti, pena la non corresponsione dei premi.